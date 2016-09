Ana Paula Delgado: a flor da pele

Ela é simpática, sorridente e faz a alegria das divas de plantão e de seus pacientes. Ela é a dermatologista Ana Paula...

Natural de Ribeirão Preto, filha de Pedro Delgado e Nelsa Tereza Antoneli Delgado, se tornou filha única por um imprevisto da vida, quando seu irmão, Antônio Marcos Delgado (nenê), faleceu no ano de 1990 aos15 anos idade.

Inicialmente ela queria ser pediatra, mas para a sorte de suas pacientes, ao passar pela especialidade de dermatologia durante o internato na faculdade ela se apaixonou pelos encantos da desta área.

“Me apaixonei porque envolve parte clínica (doenças) e também porque posso fazer pequenos procedimentos, como pequenas cirurgias e a parte estética, ou seja, tem uma ampla área de atuação e não tem que dar plantão, que é muito desgastante”, contou Ana Paula.

Após término da residência médica em dermatologia em janeiro de 2001, Ana Paula realizou prova título de especialista em dermatologia e veio para clinicar em Araras a convite da colega de profissão Tânia Meneghel para, inicialmente, trabalhar em parceria.

“Acabou não dando certo por algumas burocracias e acabei me instalando na cidade mesmo, sendo que meu primeiro consultório foi na Rua Tiradentes. Neste mesmo ano de 2001 trabalhei no SUS (Sistema Único de Saúde), atendendo como dermatologista no posto saúde. Lá permaneci até meados de 2004. Hoje me dedico apenas ao atendimento no meu consultório localizado Rua Antônio Alfredo Mathiesen 382, onde foco mais nas patologias ,embora eu atue também na parte estética e faço pequenas cirurgias”, relembrou ela.

Ana Paula está se especializando no tratamento da Psoríase. Uma doença de pele hereditária que causa erupções cobertas de escamas esbranquiçadas ou nacaradas, ocorridas mais freqüentemente nos membros e couro cabeludo.

“Estou tentando me especializar em Psoríase, que é crônica e constrange muitos pacientes que são acometidos por ela. Quero que eles tenham uma vida normal e que a doença não os exclua da sociedade”, emendou a médica.

A médica acabou de chegar do 71º Congresso Brasileiro de Dermatologia em Porto Alegre, onde pode se atualizar sobre a doença e uso de novos medicamentos biológicos. Também trouxe de lá novidades para área de estética. “Agora o queridinho da vez são as técnicas de microagulhamento (tratamentos com pequenas agulhas) que estão sendo usados principalmente para rejuvenescimento e queda cabelo e são conhecidas como IPCA (Indução Percutânea Colágeno) e MMP (Microinfusão Percutânea de Medicamentos)”, adiantou.

Apaixonada por gatos, A na Paula gosta de ficar em casa com seus bichanos de estimação (2 gatos) e de pedalar nos finais semana em trilha com os amigos. Ela se autodenomina, com muito bom humor, como alguém estressada, ligada no 220 volts, 24 horas por dias

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Ana Paula Delgado

Idade: 45 anos

Profissão: médica dermatologista

Formação: graduação e residência médica em dermatologia pela UNESP (Faculdade de Medicina de Botucatu)

Viagem

Melhor já feita: as que pude fazer com meu irmão, já falecido

Sonha em fazer: local não importa, o importante é companhia

Dica: vá com quem possa te fazer dar risada

Personalidade

O que te define: simplicidade

Defeito: perfeccionista

Qualidade: sinceridade (talvez hoje em dia possa ser defeito)

Sonho: vivo um dia de cada vez

Identidade

Família: meu porto seguro

Saudade:da infância e do meu irmão Antônio Marcos Delgado

Mulher de coragem: minha mãe Nelsa Tereza Antoneli Delgado

Homem forte: Jesus Cristo

Visão Nacional

Política: vergonha nacional

Sociedade: perda de valores e corrupção

Dilma: melhor não dizer nada. As evidências já falam por si!

Quem melhor representa o Brasil:juiz Sérgio Moro (ainda há esperança de justiça nesse país)

Araras

Uma escola: não estudei aqui

O que te agrada: amizades que fiz aqui e reconhecimento profissional

O que te incomoda: “você é de que família mesmo?”

Ponto preferido: Parque Fábio da Silva Prado (Lago Municipal) – uma paz !!!

Cultura

Livro: Bíblia

Trilha sonora: Anos 80 /90 (melhor não há!)

Sessão pipoca: “O Quarto de Guerra” (uma lição de fé!)

Quem brilha: Papa Francisco (independente de religião)