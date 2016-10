Amor tece, amor talha.

“O amor é uma espécie de preconceito. A gente ama o que precisa, ama o que faz sentir bem, ama o que é conveniente”....

Com o passar dos anos, os contatos com os companheiros de destino tornaram-se escassos. Malgrado o tempo perdido, sou recompensado quando a vida proporciona um reencontro, posto que sempre é bom abraçar um amigo.

Sob o ponto de vista da lógica laissez-faire, injetada no comércio pelo liberalismo econômico na armadilha conhecida como custo/benefício, as vantagens que aufiro nesses reencontros são enormes. Lucro em contentamento, lucro em aprendizado; lucro, enfim, porque meus amigos normalizam a temperatura do meu radiador cerebral.

Na semana passada eu deambulava pelo centro velho da capital quando alguém bateu em meu ombro. “Não olhe para trás, sumido de uma figa”. Imediatamente identifiquei o autor da importunação amistosa. “Olho sim, alemão batata”.

A surpresa rendeu quase duas horas de conversa em um café, local absolutamente esquisito visto que não tomo café há séculos. No entanto, para mais de três décadas de distanciamento, até que conversamos pouco.

Conversa vai, conversa vem, meu amigo deixou vazar uma preocupação com uma de suas filhas. Ela separou-se do marido recentemente, fato que tem tirado seu sono. “Não faz nem um ano que ela casou. Nem um ano. Você acha que está certo?”

Para mim, o casa-e-descasa nem bem os noivos acabaram de dançar a Valsa do Imperador em um desses bufês da vida — ou na roça, que a moda agora é casar na fazenda — não é uma questão de certo ou errado.

O amor, diz a voz do povo, é como um pirulito, começa no doce e acaba no palito. Assim, tem gente que fica só no doce; tem gente que demora, demora, demora, até que chega um dia abre a janela e conclui que a parte doce acabou-se.

E tem gente que, caso da filha do meu bom companheiro de viagem, num piscar de olhos dá com os dentes no palito.

Nos dias correntes, a expressão união estável não corresponde forçosamente a uma união consolidada, até porque a consolidação tanto pode equivaler a anos quanto simplesmente a meses. Ou até mesmo dias.

Hoje os rompimentos são vistos com naturalidade pelas pessoas. Tirante preocupações domésticas, caso do meu bom amigo, eles não passam de alimentos para fofoca; passada a coceira inoculada pela vespa da intriga, a vida dos pombinhos desunidos volta a ser assunto pessoal, não prato do dia para as bocas nervosas.

O homem descobriu a América, inventou a penicilina, projetou um deus chamado computador, comprou passagem de ida e volta para a Lua, acreditou na profecia Maia, mas o sonho do casamento tipo “conto de fadas” continua a integrar a lista de anseios casadouros.

Seja na cidade, seja na roça, parece que o desejo de não deixar esse mundo sem materializar a fábula do príncipe encantado suplanta a conveniência de uma avaliação, digamos, menos superficial do ajuntamento de trapos.

“Quando o amor é grande demais”, diz Clarice Lispector, “torna-se inútil: já não é mais aplicável, e nem a pessoa amada tem a capacidade de receber tanto.

Fico perplexa como uma criança ao notar que mesmo no amor tem-se que ter bom senso e senso de medida.

E conclui: “Ah, a vida dos sentimentos é extremamente burguesa”.

Amor tece, amor talha; amor mente, amor tece dor.

O amor é uma espécie de preconceito. A gente ama o que precisa, ama o que faz sentir bem, ama o que é conveniente.

Convenhamos, porém, um preconceito que não discrimina, uma precisão mútua, um sentir bem repartido, uma conveniência nem sempre egoísta.

