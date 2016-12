Amistoso A CBF confirmou na última segunda-feira que o amistoso entre Brasil e Colômbia será disputado dia 25 de janeiro de 2017, no Estádio...

Amistoso

A CBF confirmou na última segunda-feira que o amistoso entre Brasil e Colômbia será disputado dia 25 de janeiro de 2017, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A venda de ingressos, cuja renda será voltada para ajudar as famílias das vítimas do voo da Chapecoense, está prevista para iniciar no dia 9 de janeiro, e o técnico Tite convocará apenas jogadores que atuam no Brasil para o amistoso. Além do caráter beneficente da partida, Tite disse que poderá aproveitar o duelo para observar atletas que não vêm sendo convocados para as eliminatórias.

Sem chance

Mesmo enquanto voa do Japão de volta para a Colômbia após o Mundial de Clubes, Reinaldo Rueda teve seu nome envolvido em negociações nesta segunda-feira. Depois da informação de que poderia estar próximo de acerto com o Corinthians, o jornal “El Colombiano” bancou a permanência do treinador à frente do Atlético Nacional, onde conquistou a Libertadores e ficou com o terceiro lugar no torneio intercontinental da Fifa. Segundo a publicação, fontes próximas do clube garantiram que o treinador chegou a um acordo com a diretoria do Atlético Nacional.

Reforço

O Palmeiras anunciou na tarde de segunda-feira a contratação de Raphael Veiga. O meio-campista de 21 anos, que estava no Coritiba, firmou contrato até 25 de dezembro de 2021. Ao site oficial do clube, o jogador disse ser palmeirense e fã de Alex e Marcos, dois grandes ídolos do clube.

Exclusivo

O meia Wesley, do São Paulo, conversou com exclusividade com a Tribuna do Povo em evento fechado realizado no último sábado, em Araras. Na ocasião, o jogador disse estar empolgado para a temporada 2017 e que sua única frustração deste foi não conseguir classificar o São Paulo para a Taça Libertadores.

Vai pra onde

Juliano Magrão, empresário do atacante Luan, afirmou que o jogador encerra seu contrato de empréstimo com o Atlético Paranaense dia 31 de dezembro, e que o jogador não vai permanecer no clube do Paraná. Luan irá se apresentar no início da temporada no Palmeiras, clube que detém seu passe. Magrão disse também que dois clubes da série A do Brasileirão já demonstram interesse pelo atacante, além de um clube de fora do Brasil.

Duas feras

O jogador Nando Carandina afirmou sua permanência do Red Bull para a temporada 2017. O jogador ararense vai disputar a elite do Paulistão, mas o clube está focado no acesso do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Juninho Louzã acertou contrato com o Olímpia para a disputa do Paulista e deve se apresentar ao novo clube após as festas de final de ano. Boa sorte a ambos.