Amistoso no Sindicato

A escolinha de futebol Nakatta, de Araras, programou para amanhã (23) um amistoso envolvendo ex-jogadores de futebol conhecidos dos torcedores e pais de alunos da escolinha. Será no campo do Sindicato dos Metalúrgicos, às 10h. Os organizadores garantem as presenças de Zanon (Corinthians, Guarani), Ezequiel (Corinthians), João Paulo (Guarani, União São João), Odair (União), entre outros.

Convocação

Sem grandes mudanças em relação ao time que venceu Bolívia e Venezuela, o técnico Tite revelou a sua terceira convocação da seleção brasileira na última sexta-feira, no Rio de Janeiro. A lista, novamente com 24 nomes, servirá para os jogos de novembro das Eliminatórias, contra a Argentina, no Mineirão, e o Peru, em Lima. Marcelo, Casemiro e Douglas Costa, cortados dos últimos compromissos por lesão, estão de volta, mas o volante do Real ainda será reavaliado. Além deles, Oscar sai para a entrada de Rodrigo Caio.

Justificativa

Tite deu preferência aos jogadores que atuam no exterior. São 18 estrangeiros contra 6 que jogam no Brasil, após falar em bom senso para não desfalcar os clubes que estão na disputa do Brasileirão. Isso porque o campeonato não será interrompido para os jogos dos dias 10 de novembro, contra os argentinos no Mineirão, e 16, contra os peruanos em Lima. O Brasil está invicto desde a chegada de Tite para o lugar de Dunga: são quatro jogos e quatro vitórias, e assumiu a liderança das Eliminatórias com 21 pontos, um à frente do Uruguai.

Virou circo

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Piacente, aceitou o pedido da procuradoria e reconsiderou a ação de impugnação do Fla-Flu feita pelo departamento jurídico do Tricolor, no início da semana. A decisão foi anunciada na tarde da última quinta-feira. Desta forma, o caso foi arquivado e não haverá mais julgamento. O que deve acontecer futuramente é uma punição ao trio de arbitragem da partida (Sandro Meira Ricci, Emerson Carvalho e Marcelo Van Gasse).

De graça

O São Paulo se interessa por Nilmar, do Al-Nasr, dos Emirados Árabes, mas não pretende fazer investimento pelo atacante de 32 anos. A idéia da direção é contratá-lo pagando apenas os salários, sem compensação financeira. O contrato válido até junho de 2017 reforça esse desejo. No início do ano, ele poderia assinar pré-contrato, o que diminui valor de mercado para o clube árabe. Pagar multa rescisória está fora de cogitação. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, gosta de Nilmar, constantemente citado como alvo do Tricolor nas janelas de transferências.

Muralha na CBF

O ex-goleiro Carlos Carioca acabou de concluir um curso na sede da Federação Paulista de Futebol para preparador de goleiro da CBF. Agora, a ex “Muralha” do União São João vai começar uma série de estágios em clubes brasileiros e seu nome é bem cotado para as categorias de base do Brasil e seleção feminina.