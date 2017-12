Ambulatório de Obesidade será oficializado no próximo dia 21

A Secretaria Municipal de Saúde passará a contar, a partir da próxima semana, com o Ambulatório de Obesidade, que atuará em parceria com...

A Secretaria Municipal de Saúde passará a contar, a partir da próxima semana, com o Ambulatório de Obesidade, que atuará em parceria com a Clínica Bariátrica de Piracicaba e atenderá, em primeiro momento, pacientes com indicação de Cirurgia Bariátrica (IMC igual ou maior que 40).

Todos os pacientes serão orientados por uma equipe multidisciplinar, no PSF do Jardim Tangará, que contará com médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. O acompanhamento será para os períodos pré e pós-cirúrgicos, tendo como objetivo o atendimento a população integralmente.

A primeira reunião e apresentação da equipe do Ambulatório de Obesidade será dia (21) de dezembro, às 8h, na Casa da Memória “Pedro Pessotto Filho”. Neste dia, os pacientes serão submetidos à primeira pesagem. Para ser inserido no Ambulatório, o usuário deverá ser encaminhado pelo médico que o acompanha nas UBS/PSF. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3544-6939.