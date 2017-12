Ambulantes ocupam zona azul na Praça; Prefeitura confirma que alguns não pagam taxas

Quem costuma circular pela Praça Barão de Araras aos finais de tarde tem percebido que o movimento de vendedores ambulantes, que ‘estacionam’ seus carrinhos...

Quem costuma circular pela Praça Barão de Araras aos finais de tarde tem percebido que o movimento de vendedores ambulantes, que ‘estacionam’ seus carrinhos no Largo da Basília, começa a aumentar consideravelmente por volta das 16h diariamente.

O problema, que chamou a atenção de alguns motoristas, é que alguns dos vendedores que possuem carrinhos, ao chegarem no Largo, costumam pedir a quem deixa o carro estacionado que disponibilize sua vaga para que eles se instalem no local, mesmo durante horário da zona azul, que vai até as 18h. Além disso, conforme Tribuna apurou, logo após serem atendidos pelos motoristas, alguns dos donos de carrinhos, pipoqueiros e outros vendedores ambulantes, costumam se afixar no local e só saem ao final da noite, impedindo o uso de vagas da zona azul defronte a Basília Nossa Senhora do Patrocínio todos os finais de tarde.

A própria Prefeitura de Araras reconhece o problema e admite que parte dos vendedores ambulantes não tem recolhido a taxa de zona azul – que, pelo período de 1h30 custaria a cada um ou R$ 1,50 (para quem optasse por pagar pelo uso por 2 horas) ou ao menos R$ 1 (para quem chega mais tarde e ocupa a vaga das 17h às 18h).

Em tese, a Prefeitura até cede o espaço a quem deseja vender seus produtos no local, e existe até uma placa de sinalização impondo que a partir das 18h só é permitido o estacionamento, em um dos lados do Largo da Basília, de ambulantes. O problema é que duas horas antes disso o local integra o sistema de zona azul, e deveria estar disponibilizado ao motorista que vai ao Centro – podendo qualquer um que pagou pelo tíquete permanecer na vaga, ao menos, até às 18h.

Alguns motoristas indicam que o problema não é novo, e tem ocorrido antes mesmo do início deste ano; contudo ele teria se intensificado devido ao aumento de carrinhos de vendedores ambulantes no local.

O secretário de Segurança de Araras, Moisés Furlan, reconheceu o problema e admite que a Secretaria de Segurança, que é responsável por gerir a zona azul municipal, tem ciência do que vem ocorrendo com frequência. Furlan explica que sua pasta já até notificou alguns ambulantes. Ainda assim a medida parece não ter intimidado alguns vendedores.

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) também classifica a situação como “inaceitável”, e assim como Furlan, garante que para 2018 a Prefeitura deve adotar, naquele local, uma fiscalização mais rígida.

Prefeitura garante manter diálogo e orientação

Tribuna questionou a administração municipal sobre o fato de alguns ambulantes começarem a ocupar as vagas no Largo da Basília por volta das 16h, mesmo sem recolher taxas da zona azul, relatando que alguns motoristas estão incomodados porque, por volta das 16h, os ambulantes ‘sugerem’ a eles que removam seus veículos do local. A Prefeitura admitiu que “até o momento os guardas municipais optaram por dialogar com os ambulantes, pedindo a colaboração e compreensão ao cumprimento do horário estabelecido para a ocupação das vagas dentro das normas estabelecidas pelo estacionamento rotativo”.

Questionou-se à Secretaria de Comunicação da Prefeitura ainda quantos desses ambulantes foram notificados para que usem o local somente após as 18h; se será cobrada taxa de zona azul desses ambulantes que ocuparem as vagas antes das 18h; se algum ambulante foi multado pela fiscalização urbana pela atitude; se há previsão de multa para algum desses comerciantes informais e qual providência será adotada pelo Município nesta questão.

Por meio de nota a Prefeitura garantiu que quem ocupar a vaga a partir das 16h “é obrigado a comprar o tíquete com duas horas de duração” e que a fiscalização está atuando normalmente. “Quem não estiver cumprindo a lei será notificado e autuado” – em versão que contraria o que foi apurado pela reportagem, que constatou que nenhum dos ambulantes, mesmo permanecendo no local durante a vigência da zona azul, foi multado.

A Prefeitura garantiu que serão instaladas placas de sinalização determinando os horários corretos para os ambulantes e que “qualquer cidadão que se sentir coagido deve comunicar o fato imediatamente a autoridade policial” para que as providências legais sejam tomadas.