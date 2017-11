Amazonas e cavaleiros de Araras conquistam pódios pela Abhir, em Tietê

Os cavaleiros e amazonas ararenses da Associação Desportiva de Hipismo e Equoterapia (ADHE), que treinam na Hípica Campagna, se destacaram na etapa Tietê do...

Os cavaleiros e amazonas ararenses da Associação Desportiva de Hipismo e Equoterapia (ADHE), que treinam na Hípica Campagna, se destacaram na etapa Tietê do Campeonato Brasileiro da Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural (ABHIR). Débora Baggio, Eros Profeta Bianchi e Lucas Campagna Filho subiram ao pódio e conquistaram troféus no último final de semana, na Hípica Vidotto.

No sábado (28), no Campeonato de Salto, Débora, de 15 anos, montando o brasileiro de hipismo Dom King, ficou na quarta colocação, na categoria Nível 1. Eros, de 14 anos, conquistou o primeiro troféu no hipismo, com um quarto lugar na categoria Estreante (série 0,60 cm). Lívia Zoré ficou com a sétima posição, também na categoria Estreante. Eros e Lívia montaram a puro sangue árabe FHR Roxxy.

No domingo (29) foi a vez de Lucas Campagna Filho, de 31 anos, se destacar. Treinando a égua Jady da Campagna há apenas 40 dias, o cavaleiro conquistou um quinto lugar na categoria Iniciantes. É o primeiro troféu de Jady.

Além dos quatro, também competiram Diego Jensen de Arruda, de oito anos, Luca Jensen de Arruda, de 10 anos, e Danilo Altoé, de 32 anos.

Para o professor Lucas Campagna, os resultados indicam o alto nível técnico da equipe. “A Débora trocou de cavalo esse ano e está em fase de adaptação, ainda assim, vem colhendo bons resultados e conquistando troféus. Eros participou pela terceira vez de uma prova e já conquistou um caneco. Lívia voltou a treinar depois de alguns meses e figurou entre os 10 primeiros. O Lucas e a Jady foram uma grande surpresa. É uma égua nova e em treinamento, mas que desponta como uma grande revelação”, avaliou.