Literalmente, alguns candidatos a vereadores do PT (Partido dos Trabalhadores) amarelaram os santinhos de campanha neste ano: trocaram o vermelho, cor característica do partido, pelo amarelo – em alguns casos combinado com o verde, dando ar das cores características do Brasil. A estratégia foi adotada em várias partes do país. Segundo reportagem do Portal G1, da Globo, “opositores dizem que o desgaste da sigla tem feito petistas adotarem tática”. A explicação é simples: o partido aparenta estar desgastado em razão do processo de impeachment de Dilma Rousseff e dos escândalos da Operação Lava Jato. Muitos candidatos petistas, pelo Brasil, também aboliram a famosa “estrela” do partido de seu material de campanha, aparentemente pela mesma razão.

Entrevista na Band

Repercutiu durante a semana as entrevistas concedidas pelos candidatos a prefeito em Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), Paulinho Nascimento (PSD), Bonezinho Corrochel (PTB) e Breno Cortella (PDT). Todos foram questionados, algumas vezes até de maneira ácida, na Rádio e TV Bandeirantes de Campinas, e tiveram que responder a questões sobre problemas em Araras, como por exemplo, questões da saúde municipal.

Faltou

Um dos deputados federais sediados próximos a Araras, e com significativa quantidade de votos na cidade, Nelson Marquezelli (PTB), por razões não divulgadas, simplesmente faltou à sessão em que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), foi cassado. Cabe recordar que a opção por não votar (ou faltar) poderia favorecer Cunha, que, no entanto, foi cassado com 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções. Dos 511 deputados federais aptos a votar no processo de cassação de Eduardo Cunha, 42 (8,2%) deixaram de participar da decisão (estando incluído aí, Marquezelli).

Denúncia e reação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi denunciado durante a semana pelo Ministério Público Federal, sendo chamado de “comandante máximo da propinocracia”. Lula reagiu um dia depois, chorou, acusou os procuradores. Enquanto a fala dos procuradores não foi tão convincente – já que não se apresentaram provas cabais, esperadas por muita gente –, o pronunciamento e o choro do ex-presidente também não pareceram tão convincentes assim. É fato que os procuradores federais não conseguiram demonstrar (ao menos por enquanto) que Lula comandava algum esquema de corrupção, tampouco Lula provou ser vítima de perseguição como alegaram seus correligionários, reiteradas vezes.

Secretários em peso

Durante a semana, em passeata no Jardim Cândida a favor do candidato Breno Cortela (PDT), apoiado pelo atual governo municipal de Nelson Brambilla (PT), diversos secretários municipais foram vistos pelas ruas, com a clara intenção de pedir votos ao pedetista. A estratégia é usar do prestígio de alguns nomes do alto escalão para tentar dar continuidade ao projeto político do mesmo grupo que já governa a cidade. Qualquer ajuda é bem vinda, e quando vem do alto escalão, ainda mais!

Pesquisa 1

Na última semana, a Rádio Clube Ararense divulgou, no programa do radialista Marcelo Franchozza, pesquisa de opinião pública realizada pelo (até então desconhecido pelo ararense) Instituto de Pesquisa Vitória, sobre as intenções de votos dos candidatos a prefeito de Araras. A pesquisa, realizada pelo Instituto de Pesquisa Vitória e registrada no TSE (de acordo com a Lei), sob o nº SP-04567/2016, conforme a informação veiculada na Rádio Clube, ouviu, nos dias 7 e 8 de setembro, 500 eleitores e está estratificada por sexo, idade, escolaridade e renda, em vários setores/bairros da cidade de Araras. A pesquisa tem uma margem de erro de 4,5%, em um coeficiente de segurança de 95%. Apenas a título de informação, cabe reforçar que a Tribuna não teve acesso aos documentos da pesquisa. Mas um detalhe curioso é que a empresa Vitória Comunicação – responsável pela pesquisa – é nova, e segundo a Receita Federal foi criada em maio deste ano.

Pesquisa 2

Ainda sobre pesquisas eleitorais em Araras, o que, num primeiro momento, soou estranho, é que nenhuma das pesquisas realizadas na cidade foram encomendadas por ninguém. A própria Vitória Comunicação, por exemplo, confirmou, por telefone, à Tribuna, que fez a pesquisa por conta própria e tinha a intenção de vendê-la a algum veículo de comunicação de Araras. Ou seja, a Vitória Comunicação, responsável pela pesquisa, fez o trabalho antes para oferecer depois. Apesar do “risco” de prejuízo que a empresa poderia sofrer com este procedimento, a Vitória chegou a confirmar por telefone que houve sim a venda do material à Rádio Clube. Já a rádio divulgou que simplesmente recebeu o material, e o divulgou.

Pesquisa 3

O que reforça dúvidas sobre quem teria encomendado o trabalho é que esse tipo de pesquisa não é nem um pouco barata. Ou seja: não é tão comum que o resultado do trabalho seja cedido sem custo a um veículo, seja qual for. De acordo com o registro da pesquisa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a contratante da pesquisa é a própria empresa, a Vitória, de Presidente Prudente/SP. O valor divulgado do valor da pesquisa é de R$ 19.600,00. Ou seja, a versão oficial é que a empresa se arriscou, fez a pesquisa e colocou o material à venda no mercado ararense – para a mídia, em geral. O risco: não conseguir vender e amargar o prejuízo. Justificando o risco, a empresa garantiu: adota esta prática em várias cidades, e sempre consegue vender os materiais.

Pesquisa 4

Em uma rápida busca ao sistema online do TSE, descobre-se que, para Araras, foram registradas, em relação às eleições de 2016, cinco pesquisas eleitorais. Para se fazer pesquisa eleitoral a lei exige que sejam feitos tais registros junto ao TSE. O que chama a atenção é que quatro pesquisas estão em nomes de três empresas diferentes, mas todas da cidade de Presidente Prudente/SP. Além disso, os questionários adotados nas pesquisas dos institutos sediados em Presidente Prudente são iguais, talvez porque o Estatístico responsável seja o mesmo. Conclui-se, então, que ao menos para as empresas desta área, localizadas em Prudente, vislumbra-se em Araras um bom mercado para o segmento.

Pesquisa 5

Além das pesquisas feitas por empresas sediadas em Presidente Prudente (algumas a serem divulgadas, segundo a previsão que consta no TSE, em meados da semana que vem), outra pesquisa, esta da empresa Marcia Cristina da Silva Rocha – ME, de Santa Bárbara D’Oeste, tem valor declarado de R$ 4 mil, mas não é isso que chama a atenção em seu formulário. Outros pontos são significativos em seu questionário. Um deles é que a pesquisa não tem como opção ao eleitor o nome de Pedrinho Eliseu (PSDB), provavelmente devido a seu nome ter sido impugnado pela Justiça Eleitoral de Araras. Além disso, a intenção de colocar o nome de Breno Cortella até houve, mas o nome do pedetista está grafado de maneira incorreta. Segundo o formulário apresentado à Justiça Eleitoral, ele é “Breno Portello”. E, por fim, no mesmo questionário, constata-se um erro crasso de concordância, na questão 7, que diz: “se as eleição para Prefeito de Araras fossem hoje…”.

TORPEDO

“Se só tivéssemos radares fixos na cidade, seria o mesmo chororô de políticos oportunistas nesta época de campanha eleitoral. Em todo canto virou moda o populismo barato, inventar a indústria de multas”.

Do Secretário de Segurança Pública de Araras, João Tranquilo Beraldo, sobre os comentários de cada candidato a prefeito de Araras em relação aos radares.