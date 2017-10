Amanhã tem Caravana Fotográfica da ImageMagica na Biblioteca

A Caravana Fotográfica da ImageMagica, em parceria com a Nestlé, chega na Biblioteca Martinico Prado hoje (21), à partir das 9h. O evento é...

A Caravana Fotográfica da ImageMagica, em parceria com a Nestlé, chega na Biblioteca Martinico Prado hoje (21), à partir das 9h. O evento é gratuito e ensina como fazer pratos deliciosos e saudáveis que podem ser facilmente preparados no dia a dia. A Caravana também irá dar dicas de fotografia e como produzir uma foto do prato criado durante as oficinas.

A visita da Caravana faz parte de uma série de encontros que integram o programa Unidos Por Crianças Mais Saudáveis promovido pela multinacional. A proposta é levar atividades que unem fotografia e alimentação de uma forma lúdica e educativa para as famílias da cidade.

O principal objetivo da ação é proporcionar uma experiência única de aprendizado e reflexão sobre a alimentação saudável para todos que quiserem participar das oficinas que acontecem das 09h às 12h e das 14h às 17h. Os encontros têm duração de três horas e dependem de inscrição, que podem ser feitas pelo telefone: (19) 3551 1534. Mas faça logo sua inscrição, as vagas são limitadas.

Podem participar adultos e crianças (menores de 12 anos com responsáveis) e todos tem direito ainda de concorrer a um livro de receitas exclusivo da ImageMagica, uma foto do prato que será criado e fotografado pelo participante, uma foto de toda a turma da oficina, além de dois brindes surpresas.