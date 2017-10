Amadorzão 1 O Campeonato Municipal de Futebol Amador está rolando, com jogos aos domingos envolvendo 34 equipes, sendo 12 na 1ª Divisão e 22...

O Campeonato Municipal de Futebol Amador está rolando, com jogos aos domingos envolvendo 34 equipes, sendo 12 na 1ª Divisão e 22 na 2ª Divisão. A divisão de elite é formada por grupo único, e as 12 equipes jogarão entre si em turno único – as quatro primeiras se classificam para as semifinais. Já na 2ª Divisão, são dois grupos de 11 equipes cada. Com jogos também em turno único, dentro de cada grupo, os quatro melhores times de cada grupo se classificam para as quartas-de-finais.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, o Amadorzão precisa mesmo do governo municipal. Não tem como fazer um bom campeonato sem o apoio público, pois os donos de times já têm muita preocupação ao longo do ano para montar e manter um time de futebol. E todos sabemos o quanto é difícil manter um time, mesmo sendo amador. Desta forma, cabe mesmo ao poder público a organização.

Em alguns períodos, a organização do Futebol Amador sempre ficou a cargo da Liga Ararense de Futebol, mas também com o apoio do poder público. Atualmente o campeonato é organizado praticamente pela Secretaria de Esporte, com exclusividade. Já nota-se uma significativa melhora, sob comando do secretário Douglas Marcucci e seu diretor Bata Pasqualotto. Torcemos para que o campeonato siga como está, e que melhore a cada ano para valorizar ainda mais o futebol amador local. Parabéns à atual equipe!

Hoje quero relembrar um jogo do União São João que deu início à principal conquista do clube em toda sua história, o título da Divisão Especial de 1987. O primeiro jogo do União naquele Campeonato Paulista foi contra o Batatais, em Araras, dia 9 de maio, com um empate em 0 a 0. Importante lembrar que, naquela época, a vitória valia 2 pontos, e o empate, 1. Desta forma, empatar não era tão ruim assim. Veja o time do União em campo naquele empate em casa: Privatti; Valdemir, Ulisses, Cavalcante e Carlinhos; Vanderlei, Miranda (Juca) e Adauto; Celso Luiz, Cássio (Valdir Lins) e Odair. Técnico: João Magoga.