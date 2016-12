Amador tem amanhã última rodada do ano; depois volta em janeiro

Devido às comemorações do Natal e Ano Novo, a última rodada do ano do Campeonato de Futebol Amador 2016 – Walter Gambini acontece...

Os duelos serão realizados nos campos do Mundo Novo Mundo (Sítio São José), Caio Prado e no Centro Esportivo Alcides Zaniboni (Capixaba), a partir das 8h15.

A competição amadora irá retornar dia 8 de janeiro de 2017, com os confrontos de oitavas de finais da 2ª divisão. Até lá, um novo governo deverá assumir a Prefeitura.

“Conversamos com os dirigentes dos times participantes e decidimos dar essa pausa no campeonato. Após esse recesso, o campeonato retoma sua programação normal com as eliminatórias da divisão de acesso”, explicou o coordenador dos campeonatos de futebol da Secretaria de Esporte, Antonio Carlos Oliveira (Toninho Pitbull).

A demora para o início da competição ocorreu porque a Secretaria Municipal de Esporte precisou fazer uma nova licitação para definir a equipe de arbitragem. Desta forma, o Amador começou somente dia 4 de dezembro.

As finais das duas divisões do Campeonato Amador 2016 estão previstas para fevereiro de 2017. Em 2015, os títulos ficaram com o Salão do Zé Mário FC, na divisão principal, e com o Fluminense FC, na divisão de acesso.

Na divisão principal são oito equipes participantes. Os jogos são entre os integrantes de cada grupo, e todos estarão classificados para as quartas-de-final. As equipes de melhor campanha na fase de grupos terão vantagem do empate na quartas e nas semifinais.

A 2ª Divisão tem 20 equipes divididas em seis grupos. Na 1ª fase se classificam as 16 melhores, e em seguida começa a fase eliminatória.

Jogos da 3ª rodada

Domingo (18/12)

Campo do Mundo (Sítio São José)

8h15: Real Betis x Confiança (2ª divisão)

10h: AE São João x Barões (1ª divisão)

14h15: Pastre x Promessa de Talentos (2ª divisão)

16h: Salão do Zé Mário x RMA (1ª divisão)

Campo do Núcleo Caio Prado

8h15: Flamenguinho x AAA (2ª divisão)

10h: Praça V x Fluminense (1ª divisão)

14h15: Calixto Gás e Água x Galatassaray (2ª divisão)

16h: Juventus x José Ometto (1ª divisão)

Centro Esportivo Alcides Zaniboni (Capixaba)

8h15: Ajax x Bayer Municky (2ª divisão)

10h: Cruzeirinho x Sociedade Pode Pah (2ª divisão)

14h15: Colômbia x Arsenal (2ª divisão)

16h: Legendários x Banespa (2ª divisão)

Classificação 1ª Divisão

Grupo A

1º – AE São João: 6

2º – Salão Zé Mário/Villareal: 3

3º – RMA: 3

4º – Barões: 0

Grupo B

1º – José Ometto: 4

2º – Praça V: 4

3º – Juventus: 3

4º – Fluminense: 0