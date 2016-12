Amador de Futebol volta dia 8 de janeiro, com jogos eliminatórios

A Secretaria Municipal de Esporte divulgou nesta semana os confrontos eliminatórios do Campeonato de Futebol Amador 2016 Walter Gambini. Em virtude das festas...

Pela 1ª Divisão, a 1ª fase serviu apenas para definir a classificação de cada equipe dentro de seus respectivos grupos, pois os oito participantes estão garantidos nas quartas-de-finais. A divisão de elite volta dia 15 de janeiro, com quatro jogos (veja abaixo).

A rodada de domingo passado definiu o AE São João como líder do Grupo A (9 pontos), seguido de Salão do Zé Mário (6), RMA (3) e Barões (0). Pelo Grupo B, o líder foi o José Ometto (7), seguido de Praça V (7), Juventus (3) e Fluminense (0). Os dois melhores de cada grupo jogarão pelo empate nas quartas-de-finais.

Já a 2ª Divisão contou com 20 equipes na fase inicial e se classificaram as 16 melhores. Os jogos eliminatórios serão no dia 8 de janeiro, com disputas no sistema olímpico: 1º colocado geral x 16º geral; 2º geral x 15º geral; e assim sucessivamente.

Nessa divisão, quem fez melhor campanha na fase inicial leva vantagem do empate no jogo eliminatório. São eles: Legendários, Real Betis, Flamenguinho, Atlético Nacional, Arsenal, Banespa, Cruzeirinho e Promessa de Talentos.

A Secretaria de Esporte ainda informa que os locais de disputa das eliminatórias, assim como os horários das partidas, serão divulgados em breve pela organização.

Em 2015, os títulos ficaram com o Salão do Zé Mário na divisão principal, e com o Fluminense na divisão de acesso.

Homenagem

No fechamento da fase de grupos do Amador de Futebol, no último domingo (18), foi respeitado “um minuto de silêncio” em memória de Almir José Barboza, pai do ex-jogador do União São João, Davi Oliveira Barboza, hoje defendendo o AE São João no Amador. A homenagem aconteceu antes da partida entre AE São João 3 x 1 Barões.

1ª Divisão

Resultados da 3ª rodada – (última da 1ª fase)

Domingo (18/12):

AE São João 3 x 1 Barões

Salão do Zé Mário 2 x 0 RMA

Praça V 5 x 1 Fluminense

José Ometto 4 x 1 Juventus

Quartas-definais

15 de janeiro de 2017 (domingo):

AE São João x Fluminense

Salão Zé Mário/Villareal x Juventus

José Ometto x Barões

Praça V x RMA

(Os times posicionados à esquerda jogam com a vantagem do empate)

Artilharia

Rodrigo Almeida – Praça V – 4 gols

Juari Santos – Juventus – 4 gols

David Oliveira Barboza – AE São João – 3 gols

Augusto César – José Ometto – 3 gols

Defesa menos vazada

1ª Divisão

José Ometto – 2 gols

Salão do Zé Mário – 2 gols

AE São João – 2 gols

Praça V – 3 gols

2ª Divisão

Resultados da 3ª rodada – (última da 1ª fase)

Domingo (18/12):

Real Betis 3 x 2 Confiança

Promessa de Talentos 1 x 0 Pastre

Flamenguinho 1 x 0 AAA

Calixto Gás e Água 2 x 2 Galatassaray

Bayer Municky 2 x 0 Ajax

Cruzeirinho 1 x 1 Sociedade Pode Pah

Arsenal 4 x 2 Colômbia

Legendários 3 x 3 Banespa

Oitavas-de-finais

8 de janeiro de 2017 (domingo):

Jogo 1: Legendários x Calixto Gás e Água

Jogo 2: Real Betis x Sociedade Pode Pah

Jogo 3: Flamenguinho x Confiança

Jogo 4: Atlético Nacional x Atlético Nações

Jogo 5: Arsenal x Força Jovem

Jogo 6: Banespa x Pastre

Jogo 7: Cruzeirinho x Guerreiros

Jogo 8: Promessa de Talentos x Bayer de Municky

(Os times posicionados à esquerda jogam com a vantagem do empate)

Artilharia

Marcelo Barboza – Atlético Nacional – 6 gols

Reinaldo Luiz – Legendários – 5 gols

Flávio Lima – Atlético Nacional – 3 gols

Everton Sotero – Bayer de Municky – 3 gols

Defesa menos vazada

Atlético Nacional – 0 gol

Promessa de Talentos – 0 gol

Cruzeirinho – 1 gol

Pastre – 1 gol