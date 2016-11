Amador de Futebol deve começar dia 27 e terminar somente em 2017

A Secretaria Municipal de Esporte divulgou na semana passada os grupos da fase de classificação do Campeonato de Futebol Amador 2016, com início...

Ainda falta definir, também, o nome do homenageado deste ano, fato que virou tradição nos campeonatos de futebol/futsal organizados pela Secretaria de Esporte.

São 28 times inscritos, sendo 8 na 1ª Divisão e 20 na divisão de acesso. Pelo sistema de disputa definido para a 1ª Divisão será preciso pelo menos seis datas, ou seja, seis finais de semana. Como o campeonato deve começar dia 27 de novembro, não será possível terminar neste ano.

O Amador deste ano correu risco de não acontecer, para evitar mais gastos num ano em que o governo municipal passa por queda de receitas. Entretanto, após pressão por parte dos dirigentes dos clubes amadores e também por alguns vereadores, a Prefeitura acatou sua realização, mesmo sendo uma competição “relâmpago”.

O chaveamento dos clubes participantes foi estabelecido no último dia 3 de novembro, em Congresso Técnico com a participação dos representantes das equipes participantes, no Ginásio Municipal Nelson Rüegger.

Na 1ª Divisão, os oito times foram divididos em dois grupos. Os confrontos classificatórios serão dentro dos grupos, com os quatro integrantes se classificando para às eliminatórias. Ou seja, todos vão se classificar para as quartas-de-finais – a 1ª fase servirá apenas para definir a posição de cada time participantes para formar os confrontos da fase eliminatória. Os duelos serão os seguintes: 1º do A x 4º do B; 2º do A x 3º do B; 1º do B x 4º do A; e, 2º do B x 3º do A. As equipes de melhor campanha na fase de grupos terão vantagem do empate nas quartas e semifinais. Na decisão do título não haverá vantagem. Em caso de igualdade, o campeão será decido nos pênaltis.

Já na divisão de acesso, 20 agremiações foram divididas em seis chaves, sendo quatro com três integrantes, e duas com quatro. Nos grupos com três equipes, se classificam os dois melhores de cada grupo. Nos de quatro participantes, passam os três primeiros. Além dos dois melhores terceiros colocados das chaves com três agremiações. Os 16 times classificados vão jogar as oitavas-de-finais no sistema olímpico: 1º geral x 16º geral; 2º geral x 15º geral; e assim sucessivamente.

Em 2015, os títulos ficaram com o Salão do Zé Mário, na divisão principal, e com o Fluminense na divisão de acesso.

Campeonato de Futebol Amador 2016

1ª Divisão

Grupo A

Salão do Zé Mário FC

RMA

AE São João

EC Barões

Grupo B

EC José Ometto

Fluminense FC

Juventus FC

AE Praça V

_________

2ª Divisão

Grupo A

Guerreiros FC

Colômbia FC

Arsenal FC

Grupo B

Pastre FC

Atlético Nações

Promessas de Talentos

Grupo C

Calixto Gás e Água

Galatassaray FC

Atlético Nacional

Grupo D

AE Cruzeirinho

Sociedade Esportiva Pode Pah

Força Jovem

Grupo E

Ajax FC

Legendários FC

Banespa

AD Bayer de Municky

Grupo F

Confiança FC

Flamenguinho FC

Associação Atlética Ararense

Real Betis