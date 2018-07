Amador 2018: nos pênaltis, Tico’s Beer e Salão do Zé Mário B faturam a Série Ouro da 2ª e 3ª divisões

Agremiações derrotaram os times do Arsenal FC e Caio Prado FC por 3 a 1 e por 5 a 4, respectivamente, no último domingo (1º de julho), no...

Após vencerem o Arsenal FC e o Caio Prado FC e nos pênaltis, por 3 a 1 (2 a 2, durante os 90 minutos) e por 5 a 4 (1 a 1, no tempo normal), as equipes do Tico’s Beer e Salão do Zé Mário “B” sagraram-se campeões da série ouro da 2ª e 3ªs divisões do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2018.

Nas disputas pelo bronze da série, as medalhas ficaram com os times do SC Panelinha (3ª divisão) e Unidos do Boteco (2ª divisão), que derrotaram o Evolução EC e a AE São João “B”, pelos placares de 3 a 1 e 3 a 2, respectivamente. As decisões foram realizadas no último domingo (1º de julho), no Estádio Dr. Hermínio Ometto, nos períodos da manhã e da tarde.

Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, organizadora da competição, 1.200 pessoas prestigiaram as últimas partidas do campeonato municipal. “Nas duas divisões de acesso do Amadorzão foram realizados 192 jogos com 872 gols marcados. O nosso objetivo de revelar novos atletas e também dar oportunidade a times que não tinham foi alcançado”, comentou o secretário Douglas Marcucci.

Fechamento da Série Ouro

2ª divisão

• Tico’s Beer (campeão)

• Arsenal FC (vice-campeão)

• Unidos do Boteco (3º colocado)

• AE São João “B” (4º colocado)

• Artilheiro – Lucas Pulz (SE Podepah) – 13 gols

• Defesa menos vazada – AE São João “B” – 9 gols

• Troféu disciplina: Nacional FC

• Melhor técnico: Ademilson Donizetti (Tico’s Beer FC)

• Melhor jogador da final: Gustavo Dias Paulino (Tico’s Beer FC)

• Jogador revelação do campeonato: Ricardo Somme (SE Podepah)

• Torcida mais animada: AE São João “B”

• Uniforme mais bonito: AE Cruzeirinho

3ª divisão

• Salão do Zé Mário “B” (campeão)

• Caio Prado FC (vice-campeão)

• SC Panelinha (3º colocado)

• Evolução EC (4º colocado)

• Artilheiro – Antonio Roveroni Neto (Caio Prado FC) – 17 gols

• Defesa menos vazada – Salão do Zé Mário “B” – 11 gols

• Troféu disciplina: My Trust FC

• Melhor técnico: Cláudio Corrêa (Salão do Zé Mário “B”)

• Melhor jogador da final: Jefferson Luiz de Souza (Salão do Zé Mário “B”)

• Jogador revelação do campeonato: Matheus Henrique Ré (Salão do Zé Mário “B”)

• Torcida mais animada: Caio Prado FC

• Uniforme mais bonito: Caio Prado FC