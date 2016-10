Alysson do sorriso – O dentista que aceitou o desafio de tratar o BJ

O dentista Alysson Esper Pereira, 38 anos, ficou conhecido em Araras por tratar uma das figuras mais curiosas e peculiares da cidade, o...

O dentista Alysson Esper Pereira, 38 anos, ficou conhecido em Araras por tratar uma das figuras mais curiosas e peculiares da cidade, o BJ (José Manoel – uma figura muito popular na cidade). Cirurgião-dentista, formado em Odontologia pela Universidade Federal de Alfenas, Alyson se apaixonou pela profissão porque viu nela a possibilidade de dar qualidade de vida às pessoas.

Natural de Passos (MG) o filho de José Ângelo Agelune Pereira (caminhoneiro) e Ada Esper Pereira (professora), vem de uma família grande com mais 3 irmãos: Anelyse, Anyelen e Eder, que são suas referências de companheirismo e amizade. Ele também é noivo de Caroline Fernanda Batista.

Para ele, a odontologia é uma arte com a qual se pode reabilitar a saúde do cliente, restabelecendo sua qualidade de vida. “Uma das grandes belezas da profissão é a possibilidade de diagnosticar, tratar e curar muitos problemas em uma única sessão, o que não é comum em outras áreas da saúde. É gratificante ouvir do cliente: “nossa, parece que o senhor. tirou minha dor com as mãos ”; ou “o senhor. tem mãos tão leves que não senti nem a picadinha da agulha””.

Alysson também chamou a atenção de boa parte da cidade após decidir voluntariamente dar um novo sorriso ao BJ. Caso que o dentista classifica como especial.

“Conheci ele quando ainda frequentava o aeroclube por conta do aeromodelismo, e sempre soube das suas dificuldades e limitações e pude ver o quanto o pessoal de lá o ajudava. Com o passar do tempo foram notórias as perdas dentais que ele teve e consequentemente a mudança no seu semblante, que aos meus olhos, começou a parecer bravo e triste. Há 2 anos atrás eu cogitei fazer o tratamento, mas não levei adiante a ideia, por se tratar de uma figura pública e pela exposição que teria este trabalho, não me senti seguro. Recentemente ao ver um post do Kirk Daves me senti incomodado com a falta dos dentes dele e por saber que poderia fazer algo para ajudar e preservar uma pessoa que faz parte do folclore da cidade, nem pensei muito e falei da minha intenção”, lembrou ela.

Foi então que através de uma postagem na rede social facebook que o BJ chegou até Alysson. “Na primeira consulta foi difícil levá-lo até a cadeira, estava muito desconfiado e com bastante medo, mas isso não me desanimou, aliás, até me motivou e usando de todos os métodos para passar confiança, que incluem tanto a conversa quanto não deixar o cliente sentir dor, mudei totalmente sua postura e ele se tornou colaborativo. Após colocar a prótese provisória, com ele ainda anestesiado, pedi para tirar uma foto para mandar para o Kirk e ele postou esta foto que foi um sucesso nas redes sociais com enorme repercussão”, emendou.

Alysson relembra da sensação após o trabalho concluído. “Quando tirei a foto fiquei satisfeito com o resultado, e ver seu sorriso espontâneo e contagiante e seu olhar de gratidão tive a certeza que tinha mudado a vida de uma pessoa! Apesar do sorriso ter mudado bastante ainda não finalizei o tratamento, por ter que aguardar o processo de cicatrização para confeccionar as próteses definitivas.Novas mudanças poderão ser notadas no começo de 2017”, revelou satisfeito.

Alysson tem 16 anos de profissão dos quais 15 anos exercidos em Araras. O profissional sempre procura se atualizar com as novas técnicas e materiais que são lançados a todo momento. Nesse tempo mais de 10 mil pessoas passaram pelo seu consultório, entre avaliações e clientes atendidos.

Seus hobbies são cozinhar para os amigos e sempre ter a casa cheia de convidados.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Alysson Esper Pereira

Idade: 38

Profissão: Cirurgião-dentista

Formação: odontologia, pela Universidade Federal de Alfenas

Viagem

Melhor já feita: viajo muito e todas foram especiais

Sonha em fazer: Serra do Rio do Rastro (SC)

Dica: Minas Gerais

Personalidade

O que te define: sem frescuras

Defeito: bagunceiro

Qualidade: sempre disposto a ajudar

Sonho: “slow life”

Identidade

Família: tenho a melhor!

Saudade: estar todo dia com minha família

Mulher de coragem: mamãe Ada Esper Pereira

Homem forte: papai José Ângelo Agelune Pereira

Visão Nacional

Política: decepcionante

Sociedade: os bons são minoria

Dilma: péssima, mas foi injustiçada

Quem melhor representa o Brasil: Ayrton Senna

Política local

Nome: Paulinho Nascimento

Uma ação: acabar com a discriminação

Necessidade: acessibilidade

Araras

Uma escola: Escola Estadual Ignácio Zurita Júnior

O que te agrada: minha vista da Praça Barão de Araras

O que te incomoda: trânsito

Ponto preferido: a varanda do Restaurante do Lago

Cultura

Livro: Bíblia

Trilha sonora: sertanejo

Sessão pipoca: A espera de um Milagre

Quem brilha: Ariano Suassuna