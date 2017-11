Alunos receberão uniforme e material escolar em 2018

Cerca de 12,8 mil alunos da rede municipal de ensino irão receber kits de uniformes e de material escolar no início de 2018. O...

Compartilhe em suas redes sociais!

Cerca de 12,8 mil alunos da rede municipal de ensino irão receber kits de uniformes e de material escolar no início de 2018. O comunicado oficial foi feito pela secretária de Educação, Mariana Moura e o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), nesta sexta-feira (10) no Gabinete Municipal.

Os kits de uniformes são compostos de agasalho de inverno contendo com calça e blusa, e kit verão composto por duas camisetas de manga curta e bermuda para os meninos e short-saia e duas camisetas de manga curta para meninas. De acordo, com Moura, estes kits foram comprados via licitação realizada pela Prefeitura em junho deste ano. O investimento foi de R$ 4,2 milhões. Os uniformes serão distribuídos gratuitamente para todos os alunos da rede, distribuídos em 25 Emeis, creches e 14 escolas do ensino fundamental.

“Os kits serão distribuídos no primeiro dia de aula do ano letivo de 2018, que será dia 1º de fevereiro. Já estamos avisando antes para que os pais fiquem tranquilos e não se preocupem em comprar os uniformes para o próximo ano”, afirmou a secretária.

Os novos kits de uniformes vem com nova cor, ao invés do verde, vermelho e branco adotado pelo antigo governo Brambilla (PT), estes agora vem em azul marinho, vermelho e branco. A justificativa para a mudança, segundo o prefeito, foi utilizar as cores do brasão da bandeira da cidade.

Desde o início do ano muitos pais vinham reclamando de não terem recebido os kits, mas a Prefeitura explicou que não houve tempo hábil para realização da licitação e compra dos kits antes.

“A intenção é sempre de dar o uniforme para todos os alunos porque entendemos a necessidade deles”, emendou Moura.

De acordo com a secretaria, a última vez que kits de uniformes foram adquiridos e entregues para alunos da rede foi em 2015.

Kit de material escolar

Os alunos da rede também receberão o kit de material escolar em fevereiro de 2018. De acordo com a secretária de Educação, o kit de uso individual do aluno foi comprado atendendo a necessidade de cada alunos conforme grau de escolaridade.

Existe um kit para alunos de educação infantil, um para 1º e 2º anos, um para 3º anos, um kit específico para 4º e 5º anos, 6º ao 9º anos e para EJA (Educação de Jovens e Adultos).

“O material foi comprado para atender cada faixa etária. Cada série demanda de itens específicos, por exemplo na educação infantil eles precisam de materiais para atividades lúdicas e de coordenação e neste tem massinha de modelar, lantejoulas, guache e etc. Já tem outros kits com cadernos espiral e brochurão, papéis e outros itens. Os alunos também receberão estojo com lápis, borracha, régua e tudo o que é necessário ”, comentou Mariana. (RP)