Alunos recebem visita de atleta olímpica

A tarde de 31 de agosto foi especial para os alunos da Emeief Professor Antonio Severino, localizada no Jardim Cândida, zona oeste. As crianças...

A tarde de 31 de agosto foi especial para os alunos da Emeief Professor Antonio Severino, localizada no Jardim Cândida, zona oeste. As crianças com idades de três a cinco anos de idade ficaram encantadas com a visita da atleta Maíla Machado, que participou da Olimpíada do Rio de Janeiro – realizada em agosto.

Maria Regina Nascimento é diretora da escola e explica que a atleta é natural de Limeira, mas atualmente reside na cidade de São Caetano do Sul, no Grande ABCD. Ela participou das Olimpíadas na corrida modalidade 100 metros com barreira.

A ideia para apresentar a atleta e ainda repassar conhecimento da importância das atividades esportivas e da Olimpíada para os alunos partiu das professoras Márcia e Ângela, que decidiram ensinar os alunos sobre o evento.

“Desde o início do ano elas estão trabalhando nessa ideia. Como a atleta Maíla é sobrinha da professora Márcia ela conversou com a direção da escola sobre a possibilidade de convidar a atleta para visitar a escola e enfatizar a importância dos esportes na vida das pessoas”, explica a diretora Maria Regina.

O convite foi feito e Maíla confirmou sua presença na escola logo após as Olimpíadas. Para encanto de todos – principalmente dos pequenos – a visita aconteceu no último dia 31 e os alunos encerraram o projeto com chave de ouro.

“Eles aproveitaram muito a visita de Maíla na escola e puderam conhecer e segurar uma tocha olímpica (um das réplicas que percorreu centenas de cidades em todo o Brasil). Também conversaram sobre alimentação de atletas, fizeram perguntas variadas e aprenderam a posição correta para saltar barreiras e vivenciaram com ela os saltos. Sua visita foi muito positiva e uma honra para todos nós”, finaliza Maria Regina.