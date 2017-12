Alunos enterram cápsula do tempo para abrir em seis anos

Alunos da Escola Estadual Professora Maria Rosa Nucci Pacífico Homem enterraram uma cápsula do tempo para ser aberta daqui seis anos. A atividade fez...

Alunos da Escola Estadual Professora Maria Rosa Nucci Pacífico Homem enterraram uma cápsula do tempo para ser aberta daqui seis anos. A atividade fez parte da proposta pedagógica da disciplina de língua portuguesa e foi desenvolvida pela professora Zaine El Kadri Cerquetani.

O projeto Era Uma Vez…, segundo Zaine, visa conscientizar os alunos da necessidade de se projetar o futuro, quanto a planejamentos e sonhos.

“É mobilizar informações e propiciar uma oportunidade de analisar e avaliar escolhas profissionais, atitudes e posturas. Proporcionar uma visão crítica e realista dos fatos, compartilhando assim com colegas no presente e após seis anos resgatar esse momento, podendo partilhar de lembranças e momentos da construção do projeto, ainda efetivar o aprendizado da produção de cartas, gênero solicitado por alguns vestibulares e facilitando assim, a comunicação do indivíduo com o mundo, já que o imediatismo tecnológico atual fez desse gênero uma opção não muito utilizada”, explicou a professora.