Alunos do Pró-Creche custam R$ 530 por mês para Prefeitura

De acordo com publicação em Diário Oficial, cada aluno atendido pelo Programa de Auxílio-Creche (Pró-Creche) custará este ano R$ 530 por mês para os cofres públicos. No total serão gastos R$ 205,6 mil por mês para manter 388 crianças em creches particulares. O programa, que paga para unidades atenderem as crianças que não encontram vaga na rede municipal, foi implantado em 2009 e de lá para cá foi ficando cada vez mais caro, passando de R$ 270/mês por aluno naquele ano até os valores divulgados agora. No ano serão gastos então, quase R$ 2,5 milhões.

O Pró-Creche vem registrando queda no número de alunos nos últimos anos, mas o valor gasto não acompanhou a redução. Em 2009, o programa atendia 200 crianças e cada bolsa tinha o valor de R$ 270, totalizando R$ 54 mil mensais, repassados às escolas conveniadas. Em 2012 o valor chegou a R$ 304, 35 por criança e R$ 152 mil/mês, atendendo 500 alunos. Em 2013 a Prefeitura pagou por aluno R$ 321,94/mês. Em 2014 os valores ficaram em R$ 340,77 por aluno. Em 2015 passou para R$ 408,97 e em 2016 o investimento do município no programa foi de R$ 452,70 mensais, ou seja, só no ano passado o montante investido foi de R$ 3,2 milhões para atender 595 crianças.

O programa foi criado para atender demanda de vagas que as creches municipais não conseguem absorver a demanda, mesmo com a construção de diversas novas creches nos últimos anos e tendo atualmente 12 unidades, atendendo 2.115 crianças. De acordo com a Secretaria de Educação o número de escolas atualmente não são suficientes para atender a demanda porque ainda é necessário construir escolas na região norte e leste da cidade.

“Hoje, a demanda de mães que trabalham é de 388 crianças e todas serão atendidas no Pró-Creche. Ainda assim, atendendo a legislação do convênio Pró-Creche, ainda temos lista de espera para mães que não trabalham. Porém são poucas, em média 40 crianças”, disse Sílvia Felício Pôncio coordenadora do programa na Secretaria de Educação.

As vagas disponíveis no Pró-Creche são para crianças de 0 a 3 anos em cinco unidades conveniadas: Escola de Educação Infantil Cata-Vento, Educação de Educação Infantil Aquarela I e II, Escola Cambalhota Berçário e Educação Infantil, Colégio Piagetiano (antigo Colégio Dentinho) e Escola Degraus do Saber

Implantação do Pró-Creche

O convênio Pró-Creche foi formalizado em 21 de agosto de 2009, quando Nelson Brambilla (PT) era o prefeito em exercício. O programa foi instituído com o objetivo de diminuir a fila de espera de crianças por vagas nas creches da rede municipal de ensino.

Na época da assinatura do convênio, em 2009, 600 crianças estavam cadastradas nas creches da cidade, aguardando por uma vaga. O programa disponibilizou na ocasião 200 bolsas para crianças da lista de espera. Cada bolsa tinha o valor de R$ 270, totalizando R$ 54 mil mensais, repassadas às escolar conveniadas: Dentinho de Leite, Turminha do Vaga-lume e Primeiros Passos.

De acordo com a lei Nº. 4.269, o município de Araras pode destinar anualmente até 3% do orçamento anual destinado à Educação e apurado no exercício anterior, para assistir a educação das crianças em período integral com idade de até 3 (três) anos, em creches particulares.

Valor Pago por Criança/mês no Pró-Creche desde 2009

Ano Valor

2017 R$ 570,00

2016 R$ 452,70

2015 R$ 408,97

2014 R$ 340,77

2013 R$ 321,94

2012 R$ 304,35

2011 R$ 285,63

2010 R$ 270,00

2009 R$ 270,00

(Fonte: Diário Oficial do Município)

Confira os números do Pró-Creche de Araras

Ano Crianças Atendidas

2017 388

2016 595

2015 – 740

2014 – 720

(Fonte: Secretaria de Educação)