Alunos de Ensino Médio temem ficar sem passe escolar, mas Educação Municipal garante disponibilizar transporte

Dezenas de alunos de ensino médio da rede estadual de ensino temem ficar sem passe escolar em Araras já no ano de 2018. Até...

Dezenas de alunos de ensino médio da rede estadual de ensino temem ficar sem passe escolar em Araras já no ano de 2018. Até o ano passado os estudantes que moram a uma distância considerável de suas escolas – a mais de 1 quilômetro de distância – recebiam passes escolares de ida e volta, mesmo matriculados em escolas estaduais. Alguns pais teriam recebido a informação de que o governo estadual não vai custear o transporte, mas o governo municipal garantiu que nenhum pedido enquadrado nas exigências da lei municipal será recusado.

Conforme Tribuna apurou, o governo estadual há alguns anos se recusa a pagar pelo transporte de alunos quando há vagas em escolas próximas da casa dele. Mas o Município, baseado em lei aprovada ainda na gestão Luiz Carlos Meneghetti (PPS), tem aceitado bancar esse transporte, garantindo que alunos matriculados em escolas do centro de Araras, por exemplo, mas moradores de regiões mais distantes, pudessem concluir os estudos nas citadas instituições.

O problema mais visível em escolas estaduais maiores e localizadas nas regiões mais nobres de Araras. A Escola Estadual Cesário Coimbra, por exemplo, recebe significativa quantidade de estudantes de ensino médio que advém de outras regiões da cidade. Segundo a diretora da unidade, Danielle Conte Delbem, diversos pais tem procurado a direção escolar para que o caso seja resolvido. A diretora, porém, garante que o imbróglio precisa ser resolvido dentro da própria Secretaria Municipal de Educação.

Algumas diretoras de escolas estaduais chegaram a confirmar que houve exigência da Secretaria Municipal de que quem está no Ensino Médio, matriculado em escola estadual, e quer o passe escolar, obtenha um documento assinado pela escola próxima à sua casa de que não há vagas. Isso porque, caso não houvesse vagas, o governo estadual bancaria o transporte, ao invés do municipal. Mas o setor de transporte escolar garante que isso não passa de trâmite interno, e que quem desejar transporte escolar e residir a uma distância considerável da escola em que pretende estudar terá direito ao passe.

A Secretaria Municipal de Educação garante que nenhum estudantes ficará impedido de obter os passes para 2018.

Segundo Gina Giusty, diretora da divisão de transporte escolar, para realizar o cadastro os estudantes ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: declaração da unidade escolar referente à matrícula para o ano de 2018 com nome do aluno, série, período, data de nascimento e números do RA e RG; autorização em papel timbrado pela unidade escolar, em duas vias, para os alunos menores de 12 anos – nesta autorização, deve constar a assinaturas dos pais/ responsáveis, com data e o número do RG. É necessário levar também cópia de comprovante de residência (como recibos das contas de luz, água ou telefone com data de emissão em dezembro de 2017 ou janeiro de 2018).

Houve ainda acusação de que a Secretaria Municipal de Educação estaria exigindo este ano, para o cadastramento do passe escolar gratuito para o transporte urbano, um comprovante de que não há vagas na escola mais próxima. O setor garante que esse documento não é exigido, tampouco necessário. O pedido de transporte deve ser feito diretamente no setor de transporte escolar, localizado no Centro de Atendimento ao Munícipe Antônio Casadei, na Avenida Zurita, 681, Jardim Belvedere. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Pedido de passes foi encaminhado ao prefeito

O presidente do TCA (Serviço de Transporte Coletivo), Élcio Rodrigues, garante que a decisão sobre quem vai ter direito ao passe escolar não passa pela autarquia comandada por ele. Élcio explica que o TCA apenas recebe um cadastro realizado pela Secretaria da Educação com a relação de todos que vão receber os passes. Ou seja, a decisão de quem vai receber passes é da própria Secretaria Municipal de Educação.

Contudo os vereadores Deise Olímpio (PSC), Regina Corrochel (PTB) e Jackson de Jesus (Pros), independentemente de quem tem a responsabilidade em resolver o imbróglio, garantiram que receberam reclamação de uma possível recusa de passes, e entendem que o Município tem a obrigação de fornecer os cartões. Por isso o trio encaminhou ofício ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) cobrando que todos os alunos recebam passes. No ofício que saiu do gabinete de Deise Olímpio, os edis explicam ao prefeito que foram procurados por pais de alunos que estariam recebendo negativas respostas aos pedidos de passe. Até agora, contudo, o prefeito não teria respondido.

