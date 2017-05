Alunos da Escola Poletti visitam Tribuna do Povo

A tarde da última terça-feira (9) foi especial para os alunos de duas salas do 5º ano da Emef Professor João Poletti, localizada no...

A visita foi a primeira oportunidade que os alunos tiveram para conhecer como funciona o processo de um jornal. Nela, conheceram desde o processo de seleção das notícias, apuração da informação, digitação, edição, diagramação até o processo final, que é a impressão na gráfica que também fica no Jardim São João.

Os alunos estavam acompanhados de duas professores, além da coordenadora Márcia Longo. A visita integra um importante trabalho feito pelos alunos, que é a produção de um jornal interno destinado para a comunidade escolar chamado “Poletti Notícias”.

Márcia Longo explica que o jornal é produzido mensalmente, sendo que cada sala fica responsável por uma edição. Os alunos envolvidos são dos 3º e 5º anos. A edição deste mês está em processo de produção e o destaque será justamente a visita ao jornal.

Cada mês um professor fica responsável pela confecção do jornal, sendo neste mês a responsabilidade da professora Jéssica Serati Luizon. “Os alunos são divididos em grupos e cada grupo fica responsável por uma editoria, que inclui um painel informativo”, explica Jéssica.

De acordo com a coordenação da escola, o jornal é uma forma de transformar atitudes e o pensamento dos alunos, além de aprimorar o lado crítico dos estudantes. Cada edição é distribuída para os demais estudantes, pais, mães e demais responsáveis pelos alunos.