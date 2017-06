Alunos da Escola Padovani cultivam horta para merenda

A merenda dos alunos da Escola Estadual Vicente Casale Padovani, Narciso Gomes, zona sul, contou com ingrediente especial na última terça-feira (20): as alfaces...

A merenda dos alunos da Escola Estadual Vicente Casale Padovani, Narciso Gomes, zona sul, contou com ingrediente especial na última terça-feira (20): as alfaces plantadas e cultivadas pelos próprios estudantes.

Solange Aparecida Vechetin Barreta é professora de artes e explica que as alfaces foram cultivadas dentro do projeto de meio ambiente, desenvolvido pela escola em parceria com a concessionária de rodovias Arteris/Intervias. “Os professores participam de reuniões pedagógicas oferecidas pela Intervias e também recebem materiais”, disse.

Todo conhecimento é repassado para os estudantes do primeiro ao quinto ano da escola. “Na sala de aula eles aprendem o tempo da decomposição que um material demora na natureza como o plástico, por exemplo, que demora 100 anos”, explica a professora.

Depois da teoria, os estudantes partem para a prática e que inclui a criação de jardins com materiais recicláveis e uma horta vertical. Aliás, as mudas das alfaces e outras plantas cultivadas foram doadas pela auxiliar de limpeza, Tereza de Oliveira de Souza.

A comunidade escolar participa ativamente do projeto e potes de sorvetes, que seriam jogados no lixo, se transformam em vasos. A horta vertical foi criada com uso de uma porta antiga, além de suportes em madeira. “Nossa meta é provar que tudo pode ser reutilizado e os alunos repassam para as suas famílias a importância em preservar o meio ambiente”, finaliza Solange.