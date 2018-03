Alunos da Emeief Manoela Lacerda de Vergueiro retornam à unidade no Belvedere

Em 2017, a escola suspendeu as atividades devido à infestação de escorpiões e os alunos foram transferidos para salas de uma Paróquia; vários serviços...

Em 2017, a escola suspendeu as atividades devido à infestação de escorpiões e os alunos foram transferidos para salas de uma Paróquia; vários serviços de melhorias no acabamento e infraestrutura foram realizados pela Administração Municipal

Os estudantes da Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro voltaram ao prédio no Jardim Belvedere nesta segunda-feira (12), após a Prefeitura concluir as intervenções da unidade, que duraram três meses. Os alunos ficaram provisoriamente nas salas de catequese da Paróquia Senhor Bom Jesus, também no Belvedere, onde foram proporcionadas a eles todas as condições para o aprendizado.

Os serviços contemplaram a troca das galerias e tubulações de esgoto para eliminar os criadouros de escorpiões, infraestrutura, acabamento, substituição das válvulas de retenção, pintura, reforma de telhados, caixas de areia, brinquedos do parquinho e modernização das redes elétrica e hidráulica. Além disso, equipes do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) realizaram um trabalho de dedetização no local. O procedimento teve por objetivo fazer um controle eficaz de pragas e insetos.

Em 2017, a unidade escolar teve que suspender as atividades devido à infestação de escorpiões e os alunos transferidos para a Paróquia. Após algumas intervenções, o prédio passou por uma completa reforma para solucionar o problema, além de modernizar a estrutura local para o melhor desenvolvimento pedagógico dos alunos.

“Estamos muito contentes com a volta dos alunos aqui no prédio que foi totalmente reformulado. Dá para ver, no rostinho de cada um, a felicidade e o amor que eles têm por essa escola. Todos suaram a camisa para entregar a obra antes mesmo da data prevista, pensando, claro, no desenvolvimento pedagógico dos alunos”, comentou a secretária municipal de Educação, Mariana Mani Moura.