Alunos da Emei Dona Manoela começam a ter aulas em outra unidade

A partir desta quarta-feira (21) cerca de 200 crianças de três a cinco anos de idade que estudam na Emei Dona Manoela Lacerda...

Compartilhe em suas redes sociais!

A partir desta quarta-feira (21) cerca de 200 crianças de três a cinco anos de idade que estudam na Emei Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, no Belvedere, começam a ser atendidas excepcionalmente em outra unidade, a Emei Lídia Maria Buzon Cúrtulo, no Parque Industrial.

A retirada dos alunos da Emei Dona Manoela, que na semana passada chegou a ser negada pela Prefeitura como alternativa acabou sendo decidida, depois de uma reunião com pais, motivada pela notícia – dada pela Tribuna do Povo em primeira mão – de que escorpiões voltaram a aparecer nas dependências da escola.

A Prefeitura confirmou que dois escorpiões foram achados num intervalo de 15 dias, sendo um próxima à lavanderia e outro uma sala de aula. Nenhum incidente chegou a ser registrado, mas a preocupação entre os pais das crianças foi generalizada e eles próprios demonstraram que só ficariam mais tranquilos se os filhos não mais fossem à unidade, mesmo faltando poucos dias para o encerramento do ano letivo.

Em nota, ao comunicar que acabou decidindo pelo remanejamento, a administração reiterou que “esse episódio não é considerado uma epidemia, mas a Prefeitura já está realizando operações de buscas e combate de possíveis criadouros no entorno da escola. Os trabalhos já foram iniciados pelas equipes da Vigilância Sanitária e do Departamento de Meio Ambiente”.

Esta semana, ao confirmar a aparição recente dos dois escorpiões, a administração disse acreditar que a “região da escola é propensa” à ocorrência dos artrópodes aracnídeos. “Acredita-se que a região realmente tem uma propensão para o desenvolvimento do aracnídeo. Uma opinião dos gestores da unidade, é que os escorpiões devem estar vindo de fora da escola”, disse a Prefeitura, sem mais detalhes.

Em 2017, a Emei Dona Manoela foi evacuada por enfrentar uma verdadeira infestação de escorpiões. A escola passou por uma ampla reforma, no valor de quase R$ 90 mil.

As obras contemplaram uma reforma ampla na estrutura física, como troca das galerias e tubulações de esgoto, substituição das válvulas de retenção, modernização das redes elétrica e hidráulica, reforma dos telhados, reforma completa das caixas de areia, reforma dos brinquedos do parquinho, além de pintura e acabamento.