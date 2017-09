Alunos da creche Damas de Caridade ficaram sem aula devido a paralisação de professores

Alunos da creche da Associação Damas de Caridade São Vicente de Paula ficaram sem aula nesta sexta-feira (1º). Professores da unidade paralisaram suas atividades...

Alunos da creche da Associação Damas de Caridade São Vicente de Paula ficaram sem aula nesta sexta-feira (1º). Professores da unidade paralisaram suas atividades durante todo o dia. A interrupção das aulas pegou as mães de alunos de surpresa. A paralisação, segundo informado pelas próprias mães e funcionários, seria por atraso no pagamento de salários nos últimos dois meses. A unidade oferece creche e pré-escola de período integral e está localizada na Avenida Capitão Arthur Dos Santos, Vil a Bressan.

Daniela Lima que possui dois filhos na escola disse que ficou surpresa após a filha comentar na quinta-feira (31) que não teria aula nesta sexta-feira. Em contato com outras mães e funcionários da escola, ela descobriu que não haveria aula, porque os professores da unidade fizeram uma paralisação e as aulas foram suspensas. Daniela disse que a escola não enviou comunicado informando a interrupção das atividades.

“Tenho uma criança no berçário e uma no jardim 1. A mais velha me disse que não iria ter aula. Eu estranhei e tentei falar com outras mães pelo nosso grupo de Whatsapp. Todas estranhamos, mas ficamos sabendo que eles não estavam pagando . Ninguém avisou, só avisaram para os motoristas das Vans que não teria aula, pelo que eu fiquei sabendo”, disse ela.

Segundo ela, as mães então se reuniram em frente a escola na manhã desta sexta-feira para questionar a escola sobre o que estava acontecendo. “Eles disseram que ia dar informações em nova reunião ás 17h”, completou.

A escola é vinculada Associação Damas de Caridade São Vicente de Paula e não integra a rede municipal de ensino. A unidade, no entanto possui um vinculo junto a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Promoção Social. As pastas fazem repasses mensais para a creche. A Promoção Social repassa para a associação 1% de imposto de renda do Fundo da Criança e Adolescente e segundo a pasta os repasses estão em dia.

A Secretaria de Educação, segundo informou a Secretaria de Comunicação da Prefeitura por meio de nota oficial, repassa para a associação valor per capita de R$135,42, totalizando R$10.833, 60 por mês e e R$130.003, 20 por ano. Ao todo são 80 alunos atendidos pela entidade na parceria Prefeitura e entidade. Esse repasse teve início no dia primeiro de janeiro de 2017 com validade até 31 de dezembro de 2017.

A pasta informou ainda que não sabe qual o motivo da paralisação e se há atrasos no pagamento dos salários, entretanto ressaltou que está em dia com os repasses junto à associação.

“Em virtude dos acontecimentos ocorridos na entidade Associação das Damas

de Caridade São Vicente de Paula, esclarecemos que a administração vem cumprindo regularmente com todos os repasses acordados com a respectiva entidade, em cumprimento a lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Informamos ainda que a parceria firmada para o ano de 2017, entre o município com a referida entidade, está legalmente acordada através do Termo de Colaboração nº. 14/2017, sendo acessório a este termo, o Plano de Trabalho elaborado e apresentado pela própria entidade, no qual foi descrito o objeto da parceria, as metas a serem cumpridas e os valores de receitas e despesas da entidade, sendo o Termo de Colaboração assinado pelas partes, ao estarem cientes e concordarem com os termos e valores apresentados”, esclarece a nota.

A diretora da escola Célia Curtulo foi procurada para falar sobre o atraso nos salários e sobre quando voltarão as aulas, mas se recusou a falar com a reportagem da Tribuna.