Alunos cultivam horta e mudam hábitos alimentares

Alunos da E.E. Coronel Justiniano Whitaker de Oliveira, no Centro, fazem questão de cuidar da horta que fica na unidade de ensino. O projeto permite que eles conheçam o processo produtivo e também ajuda a mudar hábitos alimentares. “Realizamos uma pesquisa antes de iniciar o projeto e depois de um ano foi possível constatar que as verduras e hortaliças entraram na alimentação deles”, revela a coordenadora Érika Rafael Remédio.

O projeto Horta Comunitária começou em 2014 depois de convite feito pela Secretaria Estadual de Educação. A diretora da escola, Marta Cristina Mazon, enfatiza que ele existe em outras unidades de ensino público do Estado, mas a Justiniano foi pioneira na cidade.

“Aceitamos o convite no início pelo espaço que temos na escola e participamos do curso de um dia em Campinas”, conta. Com apostilas nas mãos e conhecimento adquirido, foi a vez de trabalhar o novo projeto com os alunos. Érika explica que a importância da alimentação saudável foi discutida na sala de aula e, somente depois, os alunos colocaram as mãos na terra.

“Uma nutricionista voluntária fez uma palestra para alunos, pais, mães e responsáveis, para depois ser iniciado o plantio”, explicou. A horta fica em amplo espaço de terra e com árvores que fica atrás da escola e o cuidado conta com o carinho e dedicação do professor Primo Antonio Basqueira.

Para Tribuna, Basqueira mostrou e explicou cada detalhe do que foi realizado até o momento na horta, além da dedicação dos alunos. “A curiosidade com o plantio das verduras e dos legumes cresceu entre eles, tanto que até plantas para temperos foram trazidas e plantadas”, disse.

Entre alfaces, bananeiras e cheiro-verde, a última sensação da horta é o abacaxi. “Muitos não sabiam que o abacaxi crescia fora da terra”, revela Basqueira. Para a diretora Márcia, o projeto da horta criou a disciplina e o sentido da responsabilidade em cada aluno.

“Eles sabem que precisam cuidar corretamente do alimento para consumir posteriormente e pais e mães revelam que os alunos mudaram hábitos na alimentação, inclusive da família”, disse.