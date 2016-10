Alunas representam Araras em fórum educativo de trânsito

Duas alunas da Emef Professora Adalgisa Perim Balestro Franzini foram selecionadas para representar Araras no 1º Fórum da Juventude pela Segurança no Trânsito, que...

Duas alunas da Emef Professora Adalgisa Perim Balestro Franzini foram selecionadas para representar Araras no 1º Fórum da Juventude pela Segurança no Trânsito, que será realizado entre os dias 3 e 5 de outubro em Leme. Realizado pela concessionária de rodovias Arteris/Intervias, o evento terá participação de 50 estudantes de escolas públicas do interior de São Paulo.

A assessoria de comunicação da Intervias informa que ele acontecerá na República Lago e os alunos ficarão alojados no acampamento para participar de jogos, atividades lúdicas e pedagógicas, além de missões desenvolvidas para estimular o pensamento em soluções para reduzir os índices de acidentes de trânsito.

Em Araras a Emef Adalgisa participa do projeto há três anos e o mesmo é desenvolvido há 15 anos em escolas de São Paulo. A coordenadora da escola que fica no Parque Tiradentes, zona leste, explica que várias atividades educativas uniram alunos e professores.

“As atividades acontecem no horário inverso das aulas e também na própria sala de aula, onde cada professor de cada disciplina debate sobre temas que possam promover a paz no trânsito”, explica Maria Virgínia Oliveira.

Ela cita que a equipe da escola realiza com os estudantes redação, produção de textos, tabelas e gráficos, além de mapas geográficos e todos que envolvem problemas recorrentes do trânsito. “O projeto inclui também cuidados com o meio ambiente”, enfatiza a coordenadora.

O professor Jaime Michelin Júnior ressalta o envolvimento dos estudantes com as atividades e o crescimento da política de tolerância nos últimos três anos. “O projeto inclui todas as disciplinas, pois nas aulas de geografia é possível aplicar mapas, por exemplo”, detalha.

Cerca de 100 alunos participam das atividades que são oferecidas em todas as salas que contam com período integral. “Neste ano eles participaram de um passeio ciclístico e que incluiu toda a comunidade e também realizaram panfletagem educativa em um cruzamento que fica próximo à escola e registra constantes acidentes, além de palestra e orientações de primeiros socorros com a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros”, contou Jaime.

Dentre as atividades, os alunos criaram projetos que foram apresentados durante um fórum de debates que foi organizado por eles e cada um mostrou uma proposta. Uma eleição foi realizada e o projeto que representará Araras em Leme é de autoria da aluna Natacha Yoshini Ichikawa, de 13 anos, estudante do 7º ano.

“Abordei sobre o que pode ser feito para melhorar o trânsito na cidade e que inclui reforço na sinalização de trânsito”, disse Natacha. No projeto, cita como exemplo a avenida Augusta Viola da Costa e que é uma das principais vias de ligação entre a região central e a zona leste.

“Sempre passo de ônibus por ela e percebo que falta sinalização adequada e faixas para pedestres”, aponta a aluna. A professora Maria ressalta que essa é uma das grandes conquistas do projeto e permite a promoção da cidadania entre os alunos. “Eles notam que a sinalização é mais forte no Centro, assim como a presença de semáforos”, aponta

Aluna vai dialogar sobre mobilidade para pessoas com deficiência

Outra aluna que participará do evento é Fernanda de Moraes Rosa, estudante do 8º ano, e que tem 16 anos. O diálogo que será promovido pela aluna durante o Fórum será especial, pois apontará os desafios que uma cadeirante enfrenta no dia a dia em Araras.

“A cidade não oferece rampas de acesso para pessoas que usam cadeira de rodas e percebo, como cadeirante, que elas são mais comuns apenas na região central ou em áreas públicas como praças e escolas, por exemplo”, cita Fernanda, que será acompanhada pela estagiária de pedagogia Monique Gaspar Thomaz.

Fernanda fala que atividades corriqueiras se transformam em desafios para ela como a ida à uma padaria, por exemplo. “Andar de cadeira de rodas nas calçadas é uma tarefa impossível e sou obrigada a andar na beira da rua. Já quase fui atropelada diversas vezes, pois os motoristas e motociclistas não respeitam”, relata.

Outro problema que ela disse que enfrenta se deve ao desrespeito com as vagas destinadas, exclusivamente, para portadores de alguma deficiência. “Recentemente, estava com minha mãe e não conseguimos usar a rampa da rua, pois um carro estacionou nela”, conta Fernanda.

“A participação da Fernanda será importante e ela foi eleita pela forte participação no projeto e pela iniciativa de sempre ser atuante”, finaliza a professora Maria.

Fórum reunirá estudantes e autoridades de cidades de São Paulo

O evento que será realizado na República Lago, em Leme, contará com participação de especialistas do trânsito e autoridades de vários municípios. “O objetivo é dar voz a juventude e conscientizá-los sobre a importância de se assumir responsabilidades perante a sua comunidade por meio de uma postura proativa e consciente. Valorizando o diálogo e cooperação, podemos contribuir para o aperfeiçoamento de políticas públicas, fazendo com que elas se tornem mais inclusivas e eficientes na promoção do respeito à vida”, afirma Alessandra Vasconcelos, gerente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social Corporativa da Arteris.

Os estudantes selecionados passaram por uma série de atividades pedagógicas na escola e foram escolhidos pelos colegas para representar as unidades de ensino. Em uma série de atividades extra-curriculares, os jovens promoveram discussões sobre como melhorar o trânsito em suas cidades, de forma a estimular o senso crítico e despertar a prática da cidadania.

Segundo a Intervias, a meta é que após o evento os alunos assumam o papel de facilitadores de ações a serem desenvolvidas com seus colegas, sempre com o desafio de envolver a comunidade em que a escola está inserida e torná-la cada vez mais consciente sobre o tema.

1º Fórum Arteris da Juventude pela Segurança no Trânsito

3 a 5 de outubro

República Lago

Leme