Aline Fernanda de Carvalho – Bibliotecária

Paixão pela profissão A lemense Aline Fernanda de Carvalho, 26 anos, é a entrevistada do Caderno Novidades na semana. Aline ainda é nome...

A lemense Aline Fernanda de Carvalho, 26 anos, é a entrevistada do Caderno Novidades na semana. Aline ainda é nome novo em Araras, mas chegou à cidade há pouco tempo e já tem como tarefa ser a nova gestora da Biblioteca Municipal Martinico Prado. Ele será a responsável pela organização dos livros, classificação do acervo, sua catalogação, dentre outras tarefas – além de auxiliar as pessoas que visitarem o local.

Conhecimento para tanto ela tem. Bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos, a filha de dona Sônia e seu Luiz descobriu a biblioteconomia por acaso, pouco antes de prestar o vestibular, em meados de 2010. “Comecei a ler a respeito e me interessei bastante, pois se trata de um curso voltado para organização e que oferece diferentes ramos para trabalho, além da própria biblioteca, e que diferente do que muitos pensam, é um curso dinâmico e atual”, explica.

Segundo Aline, o bibliotecário é o profissional responsável pela organização da informação, em meios físicos ou digitais, e também por fazer a mediação entre essa informação e o usuário e tem como objetivo identificar a necessidade desse usuário e saná-la da melhor forma possível.

Formada em dezembro de 2014, a profissional que agora atende aos cidadãos ararenses já atuou noutras bibliotecas como estagiária, mas agora desempenha seu primeiro trabalho como bibliotecária.

Aline vai permanecer na biblioteca municipal e explica como a profissional vai atuar. Além de ser responsável por classificar, catalogar e indexar os livros em um sistema próprio, zelar pela organização e disposição dos mesmos nas prateleiras e manter a qualidade dos materiais disponíveis, ela ainda vai auxiliar os usuários. “Desde que me formei sempre quis atuar na área, pois é minha paixão. Quando tive a oportunidade de assumir a Biblioteca Municipal, não pensei duas vezes. Há muito trabalho pela frente, mas aos poucos espero conseguir colocar várias ideias em prática e melhorar ainda mais os conteúdos oferecidos pela nossa biblioteca”, estima.

A bibliotecária faz questão de chamar a população para conhecer esse espaço precioso da cultura ararense. Em entrevista à própria Secretaria de Comunicação ela chegou a contar que a Biblioteca Municipal conta com um acervo de mais de 45 mil exemplares registrados no sistema – e ainda muitos livros que necessitam ser catalogados.

“A Biblioteca Municipal de Araras possui um acervo incrível que, com o devido cuidado, pode ter muito a agregar para a população. A população ararense tem se mostrado muito atenciosa e prestativa, e a cidade é bastante organizada e dinâmica”, finaliza ela.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Aline Fernanda de Carvalho

Idade: 26 anos

Profissão: Bibliotecária

Formação: Bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação

Viagem

Melhor já feita: Campos do Jordão

Sonha fazer: Itália

Dica (de viagem): Gosto de lugares frios, então qualquer um que ofereça um clima mais ameno

Personalidade

O que te define: Perseverança. Seu eu quero, eu vou, eu faço. Por mais que demore

Defeito: Teimosia

Qualidade: Sou muito responsável e organizada

Sonho: Me tornar uma profissional de sucesso

Identidade

Família: Tudo

Saudade: Da infância

Mulher de coragem: Minha mãe

Homem forte: Meu pai

Visão Nacional

Política: Caos (risos)

Sociedade: Ainda pode melhorar

Quem melhor representa o Brasil: O próprio brasileiro

Cultura

Livro: A menina que roubava livros

Trilha sonora: Engenheiros do Hawaii

Sessão pipoca: Filmes de terror

Quem brilha: Quem vive feliz