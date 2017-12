Aliado de Miguel Lombardi, Nucci consegue verba para ambulância

O vereador Francisco Nucci (PR) anunciou na manhã de sexta-feira (29) que conseguiu através de emenda parlamentar do deputado federal Miguel Lombardi (PR) recurso...

O vereador Francisco Nucci (PR) anunciou na manhã de sexta-feira (29) que conseguiu através de emenda parlamentar do deputado federal Miguel Lombardi (PR) recurso de R$ 80 mil para aquisição de uma ambulância para o setor da Saúde da Prefeitura de Araras. O pedido foi feito durante encontro entre os parlamentares e teve a aprovação do Ministério da Saúde na quarta-feira (27).

De acordo com o vereador, a ambulância será utilizada para atender usuários da rede pública de saúde em casos mais graves, quando há necessidade de transporte para unidades de toda região em que há tratamentos. “A iniciativa visa melhorar a qualidade no atendimento dos pacientes, além de garantir mais segurança no transporte de pacientes de casos mais graves”, ponderou Nucci.

A parceria entre Nucci e Lombardi já abrange outros repasses – como verba destinada à implantação do Centro de Tratamento de Câncer em Araras, em que foi direcionado R$ 400 mil ainda em novembro.

“Procuramos investir no que é prioridade para a população da nossa região. Sabemos que em todas as cidades o setor da saúde é o que mais carece atenção e investimentos. Com mais essa emenda venho garantir assim mais qualidade de vida para a população de Araras”, observa Lombardi. “Esse veículo representa uma válvula para nosso sistema de saúde, e graças a amizade e empenho do Miguel foi possível esta conquista para Araras”, finalizou Nucci.