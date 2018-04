Aliado de confiança O ex-vice-prefeito e atual vice-presidente da Câmara, Carlos Alberto Jacovetti (Rede) deve novamente ser alçado ao cargo de prefeito por algum...

Compartilhe em suas redes sociais!

Aliado de confiança

O ex-vice-prefeito e atual vice-presidente da Câmara, Carlos Alberto Jacovetti (Rede) deve novamente ser alçado ao cargo de prefeito por algum tempo. Vice na gestão de Nelson Brambilla, Jacovetti chegou a comandar a Prefeitura por breves períodos, e agora pode ser surpreendentemente o encarregado de conduzir um governo de transição até novas eleições. Na verdade se esperava que Pedrão Eliseu (DEM) assumisse o cargo numa eventual saída de Pedrinho Eliseu (PSDB), mas além da questão ‘jurídico-eleitoral’, corre a conversa de que Pedrão Eliseu não vê com bons olhos a possibilidade de ocupar um cargo do qual seu próprio filho foi retirado.

Sem mudanças

Quem conhece o perfil de Carlos Jacovetti (Rede) sabe que o vereador não esconde de ninguém que enquanto estiver presidindo a Câmara, na ausência de Pedrão Eliseu, não vai mudar o comportamento, afinal entende que o presidente, de fato, é Eliseu. E mais que isso: enquanto Jacovetti não admite a possibilidade de se tornar prefeito interino, pessoas próximas a ele garantem que Jacovetti tem real possibilidade de ser o prefeito interino e que não arreda o pé de um entendimento: nada vai mudar! O político da Rede entende que seria maléfico aos ararenses uma mudança de linha de governo em tão pouco tempo, sabendo que logo depois pode retornar ao cargo Pedrinho Eliseu ou algum outro eleito, se houver a eleição suplementar. Ou seja, é melhor a continuidade que o rompimento. Por isso, mesmo em caso de saída iminente de Pedrinho Eliseu, ao menos enquanto Jacovetti ficar no cargo, até mesmo os secretários municipais devem ser mantidos.

Conversando…

Apos o resultado de Brasília, a oposição – capitaneada por Bonezinho Corrochel (PTB), Paulinho Nascimento (sem partido) e Breno Cortella (PDT) – “permanece em contato o tempo todo”, segundo uma fonte ouvida pela coluna. Paulinho, que ficou em segundo lugar no último pleito, não estaria animado em compor chapa. Já Bonezinho Corrochel não esconde de ninguém que topa o pleito e o vereador Jackson de Jesus (Pros) é hoje um dos principais cotados a vice – há quem indique que até o ex-prefeito Nelson Brambilla apoiaria a ideia. Breno Cortella estaria a disposição do grupo, mas tem adotado postura serena e nomes ligados a Corrochel garantem que Breno jamais ‘exigiu’ estar na chapa.

…e articulando

Mesmo passando a semana em São Paulo, Bonezinho Corrochel estaria articulando pesado o próprio nome para ser o candidato de consenso da oposição a prefeito de Araras. Presidentes de partidos tem falado diariamente com o ex-vereador por telefone e ele mesmo teria tido o cuidado de contatar, inclusive, vários ex-vereadores afastados da política pedindo apoio e comentado a respeito da sua experiência administrava na subprefeitura paulistana de Sapopemba. Bonezinho teria afirmando categoricamente que não abrirá mão da candidatura e estaria declarando a todos que quer fazer “um governo de coalizão com participação direta dos partidos e dos vereadores”. A articulação seria tamanha que Corrochel teria até feito movimento para contar com a proximidade de Breno Cortella, visando “a união de todos” contra o candidato do grupo que detém o Poder hoje – que deve ser mesmo o atual prefeito Pedrinho Eliseu.

Anete presidente

Curiosamente, com a atual licença de Pedrão Eliseu (DEM) da Câmara (o que é apontado como uma ‘manobra’ pela oposição para que Pedrinho Eliseu possa concorrer numa eleição suplementar) e ainda uma eventual obrigatoriedade de que o presidente em exercício da Casa – que seria Carlos Jacovetti (Rede) – assuma o comando do Executivo Municipal, o Poder Legislativo passaria a ser presidido pela secretária da Mesa, Anete Monteiro Casagrande (PSDB). Com isso subiria à Mesa o atual suplente de secretário Eduardo Elias Dias – Du (PHS), que em eventual ausência de Anete poderia até presidir o Legislativo de Araras.

Mais experientes de fora

É fato que independentemente do lado político, dois dos vereadores mais experientes de Araras estão de licença de seus cargos. Francisco Nucci (PR) cedeu lugar a Felipe Beloto (PR) para cuidar da própria Saúde e Pedrão Eliseu (DEM) cedeu espaço para Rodrigo Soares (PHS), que é fiel aliado ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). Enquanto Felipe Beloto é nome mais conhecido da vida política, Soares tem atuação mais tímida na política, mesmo tendo boa quantidade de votos. Ambos, jovens, contribuem para que agora a média de idade da Casa legislativa reduza consideravelmente. A perspectiva é que ambos terão até mais que 30 dias para proporem projetos e mostrarem se a pouca idade lhes trará espírito de novas ideias. Enquanto Beloto pode ter atuação mais independente, Soares deve ter um mandato mais alinhavado ao governo.

PHS e PTB com dois

Se antes do PTB de Regina Corrochel e José Roberto Apolari era o único partido em Araras com mais de um vereador, agora o pequeno PHS ganhou força na Casa e registra pela primeira vez a presença de dois vereadores. Além de Eduardo Elias (Du), a legenda, com a licença de Pedrão Eliseu, tem Rodrigo Soares como mais um representante. Estima-se que Rodrigo Soares deve agir como Pedrão Eliseu (DEM) e apoiar incondicionalmente o governo Pedrinho Eliseu – mesmo porque Soares, antes de ocupar a vaga no Legislativo, estava no Executivo em cargo comissionado por indicação do próprio governo de Pedrinho Eliseu, e não deve colocar em risco o próprio cargo com uma atuação espinhosa ao governo.

Defesa efusiva

O jornalista e diretor de Comunicação da Câmara, Nilsinho Zanchetta, não digeriu uma provocação em rede social enquanto apresentava seu programa esportivo transmitido via Facebook. Nilsinho, que nunca escondeu de ninguém apoiar o governo de Pedrinho Eliseu (PSDB) – e ocupa cargo por indicação dentro da própria Câmara, indicado por Pedrão Eliseu (DEM) – ficou visivelmente nervoso ao ser provocado com um pedido para mandar um abraço “para o seu prefeito” na noite de quinta-feira (19). A provocação ocorreu na data em que se soube que Pedrinho Eliseu perdeu a liminar que o mantinha no cargo e Nilsinho defendeu com unhas e dentes o atual chefe do Executivo, além de ficar indignado com insinuações que na sua concepção, e aos gritos defendeu a própria credibilidade.

Maretto de olho?

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Irineu Maretto, também teria aspirações em uma eventual eleição suplementar. Nomes ligados ao grupo político dele entendem que é impossível que ao menos um apoio não seja pedido por algum dos candidatos a Maretto. “Política de bastidores sem Maretto não chega em acordo”, diz uma fonte sobre o assunto. Hoje Maretto não está em Araras, e por isso há quem indique que ele não manteve conversas com nenhum grupo ainda. Mas, pelo que se diz, se realmente houver campanha eleitoral a participação de Maretto é praticamente certa – mesmo que seja apenas nos bastidores.

TORPEDO

“Tenho sido, na minha concepção, perseguido pelos meus adversários, que encontram caminhos a cada momento para diminuir a força do governo e tentar me atingir pessoalmente”

Do prefeito Pedrinho Eliseu, ao questionar a decisão do TSE que derrubou a liminar que o mantinha no cargo de prefeito