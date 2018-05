Defesa de Pedrinho interpôs, concomitantemente, recursos no TSE e ‘pediu’ liminar

A defesa do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) interpôs no TSE, ainda na semana passada – mais precisamente na sexta-feira, 11 de maio – recurso...

A defesa do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) interpôs no TSE, ainda na semana passada – mais precisamente na sexta-feira, 11 de maio – recurso contra a decisão dos ministros do Tribunal que decidiram pela saída do prefeito do cargo e novas eleições em Araras.

O recurso foi interposto junto à tentativa de liminar pedida pelo prefeito junto ao STF (Supremo Tribunal Federal), e o teor é similar. O próprio prefeito garantiu que sua defesa não pretende interpor recursos contra a decisão do TSE, mas explicou que os pedidos de liminar e recurso foram interpostos praticamente simultaneamente. Como a liminar é, em resumo, um pedido mais urgente, ela foi apreciada antes, mesmo tendo sido pedido apenas no sábado passado (12 de maio).

Apenas no início da tarde desta sexta-feira (18) foi lançado oficialmente pelo sistema interno no TSE o pedido de Recurso Extraordinário, que na verdade foi pedido pela defesa de Pedrinho no início da noite de sexta-feira passada.

Ainda não se sabe se o pedido pode postergar a saída do prefeito do cargo, mas a expectativa até mesmo dos opositores é que isso arraste um pouco mais uma definição por parte da corte eleitoral.

Até mesmo governistas e o próprio prefeito Pedrinho Eliseu admitem, mesmo a contragosto, que é iminente a possibilidade de novas eleições para prefeito – é praticamente descartada a chance de Pedrinho reverter decisões de altas cortes, como o TSE e o STF.

No meio da semana o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) teve resposta negativa a seu pedido de liminar para permanecer no cargo, após análise feita pelo ministro Celso de Melo nesta quarta-feira (6). Esse pedido, contudo, correu no Supremo.

Esse era um dos últimos recursos para evitar que Pedrinho tivesse que sair do cargo de prefeito de Araras e esperava-se que com isso ele finalmente seguiria o que determinou o acórdão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e deixaria o comando do Executivo. Com o outro recurso pendente há incerteza de que isso ocorra tão rapidamente.

Se o TSE não acatar o pedido de recurso, e como o Supremo já não concedeu a liminar, Luiz Emílio Salomé e Pedrinho Eliseu devem ser afastados dos cargos de vice-prefeito e prefeito.

* Atualizada às 18h de 18/05/2018