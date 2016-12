Além da imaginação, perto do coração

“Tem muita frieza nesse mundo. Se as pessoas pudessem conversar sobre as coisas já ajudaria muito”. (Charles Bukowski) Diante da eternidade um século...

“Tem muita frieza nesse mundo. Se as pessoas pudessem conversar

sobre as coisas já ajudaria muito”. (Charles Bukowski)

Diante da eternidade um século significa absolutamente nada. Com idêntica certeza pode-se dizer que o mínimo gesto de bondade eterniza-se no universo, principalmente se a boa ação ocorrer em condições adversas.

Penso que essas assertivas adequam-se a um episódio ocorrido exatamente há 103 anos. Dada a dimensão de seu significado, não há como negar que ele perpetuou-se na forma do testemunho daquela nobreza cantada pelo poeta espanhol Luis Cernuda: a nobreza humana.

Assim sendo, embora decorridos pouco mais de 100 anos do evento, ele continua atualíssimo até por que, quem dera, tudo possa se repetir hoje em um ponto qualquer da Terra, planeta onde as discórdias semeadas pelos homens de má vontade não param de contaminar o ar com cheiro de pólvora e da decomposição de cadáveres.

Percorridos três breves parágrafos, o leitor curioso e a interessada leitora estarão agora a se perguntar: “Mas que acontecimento foi esse? Um milagre? Um fenômeno paranormal? A queda de um OVNI?”

A fim de que todos, eu inclusive, possam responder a essas coruscantes indagações, abro espaço para os fatos.

Estamos no mês de dezembro de 1914. Precisamente no dia 24. Faz poucos meses que a Primeira Guerra Mundial irrompeu na Europa. A noite gelada está prestes a dobrar uma das esquinas das folhinhas. Alguns minutos mais e será Natal.

Até nos locais mais improváveis do mundo, Natal é Natal. E como assim é, os teatros de operações militares podem se prestar como espaço para essa festa que milhões de cristãos consideram como sendo a máxima da cristandade.

À vista disso, faltam poucas horas para que a descoberta de uma essência derrogue, ainda que por pouco tempo, a insensatez dos homens. Então a verdadeira essência humana, fundamento que todo ser pensante possui, irá promover um acontecimento inesperado: a negação do pior flagelo da humanidade, a guerra.

De repente um instigante aceno de paz rompe o silêncio que ronda a inapelável solidão dos entrincheirados. Ele parte de uma barricada alemã e vai aportar na barricada onde soldados britânicos se defendem:

“Não atire depois da meia noite e nós também não atiraremos”.

Um capitão inglês nota que o autor da proposta, cujo ânimo demonstra firmemente a vontade de um impensável cessar-fogo, tem forte sotaque estrangeiro.

“Se você for inglês, saia e converse com a gente. Nós não vamos disparar”, continua o invisível autor da proposta.

As anotações que George Beck, sargento do regimento inglês, fez em seu diário, resumem a história:

“Os alemães gritaram para nós e pediram para jogar futebol com eles. Pediram para nós não dispararmos e eles iriam fazer o mesmo.

Às duas horas uma banda alemã passou ao longo de suas trincheiras tocando Home Sweet Home e God Save de King, que soou grandioso e fez todo mundo pensar nas nossas casas”.

O calendário assinalava 25 de dezembro quando ingleses e alemães, inimigos na feroz batalha, trocaram comida, presentes e jogaram futebol.

Assim como o leitor curioso e a interessada leitora, não sei se aquilo que aconteceu na Europa naquela madrugada de 25 de dezembro de 1914 pode ser chamado de milagre. Nem de fenômeno paranormal. Porque os sentimentos inspirados pelo Natal variam de pessoa para pessoa, o que não é nenhuma novidade.

Vale dizer, o Natal situa-se além da imaginação, mas perto do coração. Ou melhor, o Natal mora dentro do coração de cada um. Se querem mesmo saber da verdade, mora até no coração dos ateus.

Para mim, o fato é que tem muita frieza nesse mundo. Se as pessoas pudessem conversar sobre as coisas não só no Natal, mas em qualquer dia do ano, já ajudaria muito.

Bom dia!