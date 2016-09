Alberto Feres promove projeto Escola Aberta

A Escola Técnica Prefeito Alberto Feres realiza nos dias 13 e 14 de outubro mais uma edição do projeto Escola Aberta, desenvolvido para atrair...

A Escola Técnica Prefeito Alberto Feres realiza nos dias 13 e 14 de outubro mais uma edição do projeto Escola Aberta, desenvolvido para atrair a comunidade para conhecer a infraestrutura da unidade como laboratórios e salas de aula. O evento será gratuito.

De acordo com a direção da escola – que pertence ao Centro Paula Souza de Educação Tecnológica – a atividade é realizada desde o ano de 1995 e as visitas podem ser feitas por todas as pessoas da comunidade, principalmente as interessadas em estudar em algum curso oferecido gratuitamente.

“Familiares, amigos, empresários e parceiros de toda a comunidade estão convidados para a visita que é organizada para expor atividades realizadas pelos alunos do curso do Ensino Médio, Ensino Médio Integrado ao Técnico e o Técnico”, explica nota encaminhada para a Tribuna no Bairro.

Ainda durante a visita os freqüentadores poderão esclarecer dúvidas sobre como funciona o processo de seleção para estudar na escola – realizado a cada semestre mediante aplicação de uma prova tradicionalmente conhecida como Vestibulinho.

A grade de cursos que são oferecidos inclui os cursos técnicos em Açúcar e Álcool, Enfermagem, Eletrotécnica, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Química, Administração, Comércio, Finanças, Informática para Internet, Logística, Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio e Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio.

A Etec Prefeito Alberto Feres fica localizada na avenida Senador César Lacerda de Vergueiro, 690, no Jardim Cândida, zona oeste. Para mais informações o contato é o 3541-2819 ou 3551-4012. O site da escola na internet é o www.albertoferes.com.br.