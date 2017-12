Ajuste de caixa

Não é novidade pra ninguém que o Brasil passa por uma grave crise econômica, com reflexos diretos em vários segmentos da sociedade. Enquanto a...

Compartilhe em suas redes sociais!

Não é novidade pra ninguém que o Brasil passa por uma grave crise econômica, com reflexos diretos em vários segmentos da sociedade. Enquanto a crise se restringe ao setor produtivo, a população sente pouco, até que a taxa de desemprego atinge em cheio as pessoas individualmente.

A Prefeitura de Araras, assim como muitas outras pelo Brasil afora, vem sofrendo nos últimos anos com queda brusca de arrecadação. Desde o aumento da inadimplência dos impostos, até a diminuição dos repasses estaduais e federais.

O prefeito Pedrinho Eliseu, antes mesmo de assumir, já alertava que o ano de 2017 seria complicado para pagar as contas. E vem sentindo na pele tudo o que previa, ao ponto de chegarmos no fim do ano com atrasos no pagamento de fornecedores e uma dificuldade grande de fechar o ano no “azul”.

Ao longo do ano a Prefeitura vinha “apertando os cintos” da maioria das Secretarias, em termos de gastos. E a medida mais recente de cortes foi divulgada no site da Tribuna no início da semana, quando a Prefeitura chamou a Forty, empresa contratada para fazer a limpeza pública da cidade, e praticamente exigiu que diminuísse o serviço prestado. Na prática, a Forty vai utilizar menos funcionários para a Prefeitura pagar menos – hoje o custo dessa limpeza chega a R$ 1 milhão por mês.

Justificável essa atitude da Prefeitura, afinal, a prioridade de qualquer governante deve ser a manutenção das contas em dia para não acarretar em problemas maiores no futuro. Se por um lado o motivo foi diminuir gastos, por outros o município pode ganhar em produtividade, pois prometeu um controle mais rígido na execução da limpeza pública.

A crise econômica que o Brasil passa atualmente, uma das mais graves da história, está forçando mudanças de comportamento em vários segmentos. E o setor público é onde mais necessita do controle dos gastos, por se tratar do dinheiro de todos.

Seguindo esse raciocínio, é fundamental que o cidadão brasileiro tenha consciência de que nenhum político conseguirá fazer “milagres” a curto ou médio prazos. Lembrando que em 2018 teremos eleição presidencial e para governador, além da escolha de deputados estaduais e federais, e senadores. Desta forma, não se pode levar em consideração candidatos que farão promessas mirabolantes ou improváveis de serem cumpridas. O momento é de cautela!