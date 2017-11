Ainda sem Paço ‘unificado’, Prefeitura gasta mais de R$ 2 milhões com aluguéis

Um dos planos de governo do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), a construção de um novo Paço Municipal, poderia ajudar num dos gargalos da administração...

Um dos planos de governo do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), a construção de um novo Paço Municipal, poderia ajudar num dos gargalos da administração municipal há anos: os altos valores despendidos com aluguéis. Levantamento feito pela Tribuna aponta que são mais de R$ 2 milhões despendidos anualmente pelo Município somente com aluguéis de imóveis – sem contar despesas com manutenção dos prédios.

O prefeito, hoje, reconhece que o gasto com aluguéis é alto. A esmagadora maioria dos contratos foi selada em administrações anteriores a de Pedrinho, mas hoje o gestor fica praticamente impedido de romper os contratos, mesmo porque os espaços alugados são necessários ao funcionamento de serviços essenciais aos ararenses.

Por isso, a construção do Paço (ou mesmo a unificação dos serviços num prédio a ser adquirido, mesmo que já construído) é vista como interessante também porque, além de não gastar para a construção de um novo imóvel, a Prefeitura ainda pouparia despesas com deslocamentos entre imóveis diferentes.

Hoje são cerca de R$ 168 mil gastos por mês com aluguel de 28 imóveis – a informação foi apurada com base em resposta da Administração Municipal de requerimento da vereadora Regina Correochel (PTB), que cobrou no início do ano, da Prefeitura, a relação de todos os imóveis alugados. Além desse requerimento respondido, a Secretaria de Administração confirmou à Tribuna o aluguel de dois imóveis fora da lista inicial – alugados posteriormente. Com isso soma-se R$ 2,01 milhões despendidos com alugueis no ano.

A Prefeitura, já a partir de 2018, deve começar a fazer certa economia num dos setores: com a Guarda Municipal. Com a descentralização da Guarda, o imóvel da empresa Agro Z Administradora de Bens Zurita Ltda., localizado na Rua dos Coroados, deixa de ser alugado – e serão economizados R$ 12.238,43. Mesmo assim, quase metade desse valor (R$ 6 mil) será gasto com aluguel de outro imóvel, na Avenida Padre Alarico Zacarias, na sede do antigo Objetec.

No início deste ano, a Prefeitura devolveu o prédio então alugado na Avenida Zurita que era usado pela Secretaria de Esporte – hoje a pasta funciona no Ginásio de Esportes Nelson Ruegger, que é municipal.

Noutros casos ainda não se sabe se a Prefeitura tem planos para poupar os valores milionários. A Incubadora de Empresas, localizada na Rua Tupiniquins, tem um custo alto, de mais de R$ 23 mil por mês.

Outros imóveis (como o disponibilizado ao Governo do Estado para o Poupatempo, na Rua Consolação, 79) têm negociações complexas. Nesse caso é difícil que a Prefeitura consiga outro espaço com a mesma característica. Por isso, os R$ 12.449,48 gastos com o aluguel do prédio para o Poupatempo de Araras não devem ser cessados tão cedo.

Boa parte dos imóveis alugados, porém, poderia ser unificado em um Paço. O Gabinete do Prefeito, localizado na sede da antiga ‘Nossa Caixa’ custa todo mês R$ 16.616,23, e seria um dos pontos. Uma das principais pastas municipais, a Secretaria Municipal de Educação, também não tem uma sede própria, e o município gasta mais de R$ 12 mil com o aluguel do imóvel, na Avenida do Café.

Assim como a Educação, outras pastas poderiam ser unificadas em um Paço. Setores de Contabilidade municipal, salas do EJA (projeto de Educacão de Jovens e Adultos), Anexo das Fazendas Municipais, Departamento do Meio Ambiente/Coordenadorias e outros setores municipais também funcionam em imóveis alugados.

Apesar da pretensão em “unificar” os serviços municipais, recentemente a Prefeitura acabou alugando dois novos imóveis – por cerca de R$ 7 mil cada – para a área da Saúde. A Farmácia de Alto Custo passou a funcionar na Rua Francisco Leite, 152, Centro, e o município passou a gastar mais R$ 7.500 por mês com o novo prédio; já o setor de transporte da Secretaria Municipal de Saúde também saiu de um imóvel que já era vinculado à Administração Municipal e passou a ser na antiga sede da Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, no Parque Industrial – com isso mais R$ 7 mil são gastos com a central de ambulâncias.

Imóveis alugados pela Prefeitura:

Incubadora de Empresas

• Endereço: Rua Tupiniquins, 41

• Valor mensal pago: R$ 23.468,51

• Proprietário: Dulcimar Aparecida Apolari

Gabinete do Prefeito

• Praça Barão de Araras, 415

• Valor mensal pago: R$ 16.616,23

• Henco Empreendimentos e Construções

CAM Antônio Casadei

• Avenida Zurita, 681

• Valor mensal pago: R$ 13.727,95

• Gino Bolognesi Participações Ltda

Poupatempo (Centro Municipal de Qualificação)

• Rua Consolação, 79 – Vila Nova

• Valor mensal pago: R$ 12.449,48

• Juliana do Carmo Silva Coletti

Polo UAB

• Avenida Nestlé, 58 – Centro

• Valor mensal pago: R$ 12.357,51

• Augusto Pereira dos Santos Pessinatti

Secretaria Municipal de Educação

• Avenida Senador Lacerda de Vergueiro, 78

• Valor mensal pago: R$ 12.350,00

• Antonio de Jesus Martins

Sede da Guarda Municipal

(imóvel deixará de ser alugado em breve)

• Rua dos Coroados, 100

• Valor mensal pago: R$ 12.238,43

• Agro Z Administradora de Bens Zurita Ltda

Farmácia de Alto Custo

• Rua Francisco Leite, 152, Centro

• Valor mensal pago: R$ 7.500,00

• Alfredo Nalli Júnior

Transporte da Secretaria Municipal de Saúde

• Rua Henrique Dias, 101

• Valor mensal pago: R$ 7.000,00

• Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba

Sala EJA

• Avenida Presidente Vargas, 1,240

• Valor mensal pago: R$ 6.518,16

• Paróquia São Francisco de Assis – Dioc. Limeira

Centro POP

• Rua Visconde do Rio Branco, 675

• Valor mensal pago: R$ 6.000,00

• Nancy Paiva dos Santos Siqueira

Secretaria Municipal de Obras

• Rua Alvares Cabral, 68

• Valor mensal pago: R$ 5.347,72

• Sergio Cassio Zurita Fernandes

Dispensário

• Rua Francisco Graziano, 58

• Valor mensal pago: R$ 5.108,06

• Lastro Participações Ltda

Secretaria Municipal de Desenvolvimento

• Rua Barão de Arary, 540 – Centro

• Valor mensal pago: R$ 4.500,00

• Marina Souza de Almeida Lagazzi

Arquivo Municipal

• Rua Visconde do Rio Branco, 414

• Valor mensal pago: R$ 4.500,00

• Cabrini e Beretta & Cia. Ltda

Departamento de Vigilância Sanitária

• Rua Francisco Paulo Russo, 119

• Valor mensal pago: R$ 3.757,64

• Antonio Aparecido Denobile

Emeief Dona Rosa P. Zurita

• Rua Francisco Paulo Russo, 44 – Centro

• Valor mensal pago: R$ 3.500,38

• 7N Administração e Participações S/A

Secretaria Municipal de Assistência Social e Fuss

• Rua Treze de Maio, 175

• Valor mensal pago: R$ 2.246,39

• Maria Dolores Real Gonzalez de Lima

Coord. Contabilidade

• Rua Nunes Machado, 600

• Valor mensal pago: R$ 2.246,39

• Maria José Michelin Kiel

Subtenente do Tiro de Guerra

• Rua Antonio Alfredo Mathiensen, 178

• Valor mensal pago: R$ 2.000,00

• Alex Andre Corrarello

Creas

• Rua Ferdinando Delamain, 190

• Valor mensal pago: R$ 1.615,63

• Alex Andre Corrarello e Cristiane Alvares Corrarello

Cras Sul Irma Annadora

• Rua Henrique Dias, 314 – Belvedere

• Valor mensal pago: R$ 1.600,00

• Vicente Moacir Zaqueu

Salas EJA

• Avenida Presidente Castelo Branco, 280

• Valor mensal pago: R$ 1.479,55

• Paróquia São Judas Tadeu

Anexo das Fazendas

• Avenida David Nasser, 326

• Valor mensal pago: R$ 1.411,26

• Helena Mitie Numa

Cras

• Rua Marília, 186 (170 na Elektro)

• Valor mensal pago: R$ 1.400,00

• João Gilberto Salomé

Tiro de Guerra

• Rua Ferdinando Delamain, 279

• Valor mensal pago: R$ 1.381,00

• Casa Administradora e Imobiliária Ltda

Departamento do Meio Ambiente/Coordenadorias

• Rua Cândida Lacerda, 231

• Valor mensal pago: R$ 950,00

• Cleusa Maria de Souza Curriel

Salas do EJA

• Rua Armelindo Baghin, 117 – Parque das Árvores

• Valor mensal pago: R$ 700,00

• Basílica Nossa Senhora do Patrocínio

