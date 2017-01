Ainda dá para ter orgulho

Foi divulgada nesta semana uma pesquisa sobre a percepção da população dos países sobre a corrupção. No ranking de 2016, o Brasil está em...

Foi divulgada nesta semana uma pesquisa sobre a percepção da população dos países sobre a corrupção. No ranking de 2016, o Brasil está em 79º lugar entre 176 países. O estudo foi feito pela Transparência Internacional, e lideram o ranking como menos corruptos a Dinamarca e a Nova Zelândia.

Os dados foram divulgados na última quarta-feira (25), e o Brasil ocupa a mesma posição que Bielorrússia, China e Índia. O estudo leva em consideração a percepção que a população tem sobre a corrupção entre os servidores públicos e políticos. Quanto melhor o país está situado no ranking, menor é a percepção dos seus cidadãos sobre o problema.

A pontuação do ranking vai de 0 (extremamente corrupto) a 100 (muito transparente). O índice brasileiro em 2016 foi de 40, dois pontos a mais que em 2015, quando foram 38 pontos.

Apesar de longe do ideal, pode-se dizer que é um alento para o povo brasileiro, as conclusões do estudo. Isto porque o relatório mostra que: “o país mostrou que através do trabalho independente de organismos responsáveis pela aplicação da lei, é possível responsabilizar publicamente aqueles antes considerados intocáveis”.

Para a entidade, as colocações ruins no ranking ao longo dos anos, foram deflagradas pelos escândalos constantes apontados pela Operação Lava Jato desde seu início em março de 2014. Mas o estudo mostra também que a indignação e cobrança da sociedade para o combate da corrupção vêm dando resultados.

Veja bem. Não é uma questão de colocar “óculos cor de rosa” e fingir que a corrupção não é algo inerente ao país, e que ela não é potencialmente nociva e danosa. A sociedade paga um preço altíssimo ante os desvios de verbas e recursos, mas existe uma luz no fim do túnel para que o país e seu povo não desistam de tentar combater este câncer que é a corrupção.

Apesar da posição vergonhosa do Brasil no ranking, a sensação de que existem mecanismos capazes de combater o mal é um incentivo para que se continue cobrando dos órgãos responsáveis pela aplicação da lei o seu efetivo trabalho. E mais, deve ser um incentivo para a mudança de comportamento do povo brasileiro – em não permitir se deixar levar pelo dito “jeitinho brasileiro”. Um impulso para que se transmita para as futuras gerações a idoneidade e o caráter, e a certeza de que este comportamento traz resultados e uma sociedade melhor.

Promova e cobre você também: honestidade, ética e educação. E estimule os órgãos que nos representam a agir corretamente. Ainda dá tempo, para termos orgulho desta nação, sim!