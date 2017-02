Água vaza há cinco dias em rua do Jardim Luiza Maria

Há cinco dias, a água brota de um buraco que fica no asfalto da Rua Francesco Antonio Pesce, no Jardim Luiza Maria, zona leste....

Há cinco dias, a água brota de um buraco que fica no asfalto da Rua Francesco Antonio Pesce, no Jardim Luiza Maria, zona leste. A moradora da residência de número 468 disse que já comunicou o problema para o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), mas o problema não tinha sido solucionado até ontem.

“É revoltante acompanhar a água vazar na frente da minha residência e não poder fazer nada. Isso é desperdício”, reclama Débora Lima Silva. Para Tribuna, relata que não é a primeira vez que a água vaza do buraco que fica no asfalto da rua.

“Problemas semelhantes aconteceram outras nove vezes e o Saema foi comunicado e realizou manutenção. Mas sempre volta e sou obrigada a conviver com o desperdício bem em frente da minha residência”, disse.

Débora conta que o vazamento não influencia o abastecimento na sua residência, tanto que já realizou testes. “Percebi que o vazamento não é registrado pelo hidrômetro da minha casa, ou estaria endividada já”, relata. Porém, ela ressalta que mesmo não afetando sua residência, se diz preocupada com o desperdício.

“Tem gente que passa pela rua e me fala que eu preciso comunicar o Saema sobre o vazamento. Estou cansada de dizer que sim, que entrei em contato, mas nada é feito. Como disse, a água vaza desde a terça-feira (21) e ninguém faz nada”, finaliza. Tribuna encaminhou e-mail com reclamação da moradora para o Saema – no início da noite de sexta (24) a autarquia informou que o problema foi resolvido.