Agropecuária é único a ter crescimento de empregos

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou em setembro de 2016, o total de vínculos com carteira assinada em todos os setores econômicos e unidades da Federação relativo ao exercício anterior, 2015. Os dados mostram que no Brasil, houve queda no número de empregos formais em quase todos os setores econômicos, exceto o setor agropecuário, que exibiu crescimento de 0,9% em novos postos de trabalho.

Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) dão conta que, em 2015, o emprego formal brasileiro totalizou 48,1 milhões de postos de trabalho. Após anos de sucessivos aumentos no número de carteiras assinadas, o quadro se inverteu com retração de 3% em relação ao anterior – reflexo da crise econômica/política do Brasil, informa a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio do Instituto de Economia Agrícola.

No Brasil, houve queda no número de empregos formais em quase todos os setores econômicos, exceto o setor agropecuário, que exibiu crescimento de 0,9% em novos postos de trabalho. O Estado de São Paulo, responsável por 13,7 milhões de empregos formais (28,5% do total nacional), exibiu comportamento semelhante com queda geral de 2,9%, excluindo também o setor agropecuário que apresentou crescimento de 2,5%. No Brasil, a agropecuária representa apenas 3,1% dos empregos formais com 1,5 milhão de postos de trabalho.

Com relação ao Estado de São Paulo, com 329 mil empregos agropecuários, esta participação é de 2,4%, mas responde por 21,8% do total de empregos agropecuários do país. Ao se considerar outros agentes econômicos das cadeias produtivas que envolvem usinas/destilarias, fabricação de sucos e produtos alimentícios, esse número chega a ser três vezes maior no Estado de São Paulo.

De acordo com o economista Ricardo Buso, enquanto o PIB (Produto interno Bruto) do país em 2015 recuou 3,8%, o PIB por valor adicionado da Agropecuária isoladamente registrou crescimento de 3,6% no mesmo ano.

“Esse bom desempenho se deve as supersafras do ano e ao melhor desempenho de exportações agropecuárias. Aliás, o crescimento agropecuário nos últimos períodos vem se destacando do total da economia brasileira: +8,4% em 2013, +2,8% em 2014, +3,6% em 2015. Quando acumulamos esse saldo ao longo desses anos, percebemos porque em 2015 a agropecuária registrou um desempenho em empregos tão diferenciado do país”, explicou o economista Ricardo Buso.

Ainda segundo Buso, a previsão para 2016 não é nada boa. Espera-se queda superior a 3%, principalmente devido a adversidades climáticas de alguns produtos significativos de nossa produção.

“Ainda assim, o saldo acumulado nos últimos anos para o setor continua melhor que o resultado total da economia brasileira”, emendou o economista.

Setores e regiões

As principais atividades econômicas do setor agropecuário paulista são cultivo de cana-de-açúcar (21,3%), cultivo de laranja (14,3%), criação de bovinos (13,8%), atividades de apoio à agricultura (10,4%), criação de aves (7,2%) e cultivo de café (4,2%), que juntas totalizam 71% dos empregos formais no setor.

A agropecuária é disseminada em todo o Estado com significativa importância para a ocupação de mão de obra em todas as regiões administrativas.

Em 2015, as principais regiões em número de empregos com carteira assinada foram: Sorocaba (18,9%), Campinas (18,3%) e São José do Rio Preto (9,2%).

De janeiro até outubro de 2016, o Estado de São Paulo apresentou crescimento no número de empregos com carteira assinada. Até o momento, o balanço entre admitidos e desligados apresenta aumento de 11.746 vagas. A sazonalidade do emprego intrínseca ao setor agropecuário, cuja concentração de oferta de empregos ocorre entre os meses de abril e junho, demandou trabalhadores principalmente para o setor nas atividades de cana e laranja.

Araras

Em Araras, dentro do setor, a Usina São João é a empresa com maior representatividade e também comemora o crescimento dos vínculos empregatícios da agropecuária.

De acordo com a gerente de Gestão de Pessoas do grupo, Magda Agostini, a Usina São João contratou este ano, para a safra, 280 trabalhadores temporários. Com isso, o quadro de pessoal, composto por 1.450 funcionários efetivos, cresceu para 1.730 pessoas.

“A contratação anual de pessoal faz parte da política habitual da Usina São João e certamente contribui para os indicadores positivos do agronegócio na geração de empregos”, afirma a gerente.

Na safra encerrada no final de novembro de 2016, a Usina São João processou cerca de 3,61 milhões de toneladas de cana.

Exportações do agronegócio paulista aumentaram 12,8% em 2016

Em comparação ao período de janeiro a novembro de 2015, as exportações do agronegócio do Estado de São Paulo cresceu 12,8%, em igual período, atingindo US$ 16,37 bilhões. Já as importações registraram queda (-12,2%), somando US$ 4,11 bilhões. Os índices resultaram em um superávit de US$ 12,26 bilhões, o que representa aumento de 24,7% no saldo comercial do agronegócio em relação aos 11 primeiros meses de 2015.

O valor das exportações do Estado nos primeiros 11 meses de 2016 também aumentou em 1,5% e o das importações diminuiu 20,6%, o que provocou uma queda de 69,6% no déficit da balança comercial paulista. Os dados são da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio do Instituto de Economia Agrícola, divulgados na última semana.

Nos primeiros onze meses de 2016, as exportações paulistas somaram US$ 41,82 bilhões (24,7% do total nacional) e as importações, US$ 47,48 bilhões (37,7% do total nacional), registrando um déficit de US$ 5,66 bilhões.

Cenário Nacional

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 43,27 bilhões de janeiro a novembro de 2016, com exportações de US$ 169,30 bilhões e importações de US$ 126,03 bilhões. O superávit comercial aumentou em função de queda nas exportações (-2,9%) menor que a das importações (-21,7%)..

A participação paulista no total da balança comercial brasileira aumentou em termos das exportações (+1,1 ponto percentual) e também no tocante às importações (+0,5 ponto percentual). Em relação ao agronegócio brasileiro, as exportações setoriais de São Paulo no período janeiro-novembro de 2016 representaram 20,8%, ou seja, 3 pontos percentuais a mais que nos 11 primeiros meses de 2015, enquanto as importações representaram 33,5%, percentual inferior ao verificado no ano passado (-4,9 pontos percentuais).

Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Brasil tem, hoje, a melhor agricultura tropical do planeta, sendo considerada referência para o mundo, o que o levou à condição de maior exportador mundial de proteína animal, entre outras titulações. (Com informações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento)