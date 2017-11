Agendamento ao Simples Nacional está disponível até 28 de dezembro

Está aberto o prazo para o agendamento a adesão ao Simples Nacional, regime tributário diferenciado e simplificado que favorece microempresas e pequenas empresas. Disponível...

Está aberto o prazo para o agendamento a adesão ao Simples Nacional, regime tributário diferenciado e simplificado que favorece microempresas e pequenas empresas. Disponível desde o dia 1º deste mês, o prazo termina em dia 28 de dezembro.

De acordo com o site da Receita Federal, agendamento é um serviço que objetiva facilitar o processo de ingresso no Simples Nacional, possibilitando ao contribuinte manifestar o seu interesse pela opção para o ano subsequente, antecipando as verificações de pendências impeditivas ao ingresso no Regime. Assim, o contribuinte poderá dispor de mais tempo para regularizar as pendências porventura identificadas.

Antes do Simples, empresas de portes menores pagavam impostos federais, estaduais e municipais por meio de guias e datas separadas. As alíquotas eram também menos favoráveis, por vezes proporcionais às aplicadas a grandes empresas.

Caso não haja pendências, a solicitação de opção para 2018 já estará confirmada e no dia 1º do próximo ano será gerado o registro da opção pelo Simples Nacional, automaticamente. Se alguma pendência for identificada, o agendamento não será aceito, e após a regularização o contribuinte poderá marcar um novo agendamento até 28 de dezembro.

Para 2018 haverão algumas mudanças, como o limite de faturamento para adesão, aumentando para até R$ 4,8 milhões por ano, com algumas ressalvas. As empresas que exercem as novas atividades autorizadas a ingressar no Simples pela Lei Complementar 155/2016 (produtores de cervejas, vinhos, destilados e licores), o agendamento será feito entre os dias 1º e 31 de janeiro.

Quando o faturamento exceder R$ 3,6 milhões, acumulados nos últimos 12 meses, ICMS e ISS serão cobrados em separado do DAS e com todas as obrigações acessórias de uma empresa normal. Quando isso ocorrer, apenas os impostos federais terão recolhimento unificado.

Vale ressaltar que o Simples Nacional implica o recolhimento mensal de documento único de arrecadação dos seguintes tributos: Imposto sobre a IRPJ (Renda da Pessoa Jurídica), IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), Contribuição para o PIS/Pasep, CPP (Contribuição Patronal Previdenciária), ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) e ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). (Com informações do site da Receita Federal)

