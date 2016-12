As agências reguladoras foram criadas pelo governo federal, justamente para instituir regras aos diversos setores considerados essenciais ao país. Segundo o governo federal, elas...

As agências reguladoras foram criadas pelo governo federal, justamente para instituir regras aos diversos setores considerados essenciais ao país. Segundo o governo federal, elas têm como objetivo “fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada”, além de controlar a qualidade da prestação do serviço. Elas ainda “estabelecem regras para o setor”.

O governo explica que a regulação envolve medidas e ações para a criação de normas, para o controle e para a fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas prestadoras de serviço, para assegurar o interesse público.

Mas nem sempre o interesse da população predomina. Exemplo disso nos deu a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que em 2005 determinou que as Prefeituras seriam obrigadas a administrar seus parques de iluminação pública – mudança que só ocorreu após a privatização dos serviços de distribuição.

As principais queixas dos gestores eram de falta de equipes técnicas especializadas em serviços com redes elétricas, e o sucateamento dos Parques de iluminação pública. Em Araras, a Prefeitura garante que a Elektro, por exemplo, entregou a iluminação com muitas pendências. Além disso, o município agora arca com uma conta de mais de R$ 1 milhão ao ano. Imagine o quanto de recursos foi transferido para as distribuidoras, considerando que agora todos os municípios passaram a pagar a sua própria conta.

Aparentemente, no caso da iluminação pública, a Aneel decidiu em favor das empresas que têm a concessão da energia elétrica no país. Elas hoje, simplesmente, não têm mais essa conta e nem esse compromisso – mas os valores recebidos por meio das contas de energia dessas empresas se mantém iguais.

Já não bastasse este exemplo, vale ainda citar medida adotada recentemente para a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A agência governamental acabou com a obrigatoriedade das companhias aéreas oferecerem o despacho de bagagem a todos os passageiros.

A Anac anunciou, nesta semana, que a decisão começa a valer para passagens vendidas a partir do dia 14 de março do próximo ano, para vôos nacionais e internacionais.

Em resumo: as empresas ficarão livres para determinar o peso e o preço de cada mala que os passageiros poderão despachar, ou mesmo se não terão direito a nenhuma bagagem. A Anac se justifica, e alega que as novas normas devem reduzir o valor das passagens. Mas se contradiz, e alega que “não há garantias” de que isso ocorra.

A Anac ainda chegou a cogitar o fim da assistência aos passageiros em casos de atraso ou cancelamento de vôos por “força maior imprevisível”, mas a medida só não foi adotada porque sofreu resistência de entidades ligadas aos direitos dos consumidores. Não fosse assim, este direito simplesmente teria sido também retirado.

É fato que a Anac até estabeleceu outras medidas que beneficiam os passageiros, mas o fato principal é que tanto ela quanto a Aneel podem ser citadas como exemplos de agências reguladoras, com poder demais e efetividade de menos.

Se os setores regulados por tais agências ainda apresentam serviços medianos, ao invés delas se pautarem no rigor de cobrar medidas efetivas para auxiliar o consumidor, na verdade, a agenda de tais agências parece pautada em favorecer as próprias empresas que elas deveriam regular.

Matéria da Folha de São Paulo, de julho de 2016, apontou que as agências reguladoras estão “capturadas pelo governo federal”, já que diretores, conselheiros e presidentes dessas entidades são indicados pelo próprio governo, em cargos evidentemente políticos.

Enquanto as agências são usadas no jogo político, o cidadão brasileiro fica literalmente “a ver navios”, esperando que os serviços funcionem, enquanto, quem deveria fiscalizá-los está mais preocupado com indicações a cargos puramente políticos.