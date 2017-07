Nos dias 24 e 25 de junho aconteceu a Aerofest no Aeroporto Municipal Armando Américo Fachini. Circularam pelo evento nos 2 dias cerca de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Nos dias 24 e 25 de junho aconteceu a Aerofest no Aeroporto Municipal Armando Américo Fachini. Circularam pelo evento nos 2 dias cerca de 40 mil pessoas, segundo organizadores. Com diversas atrações no céu ararense, o evento movimentou a cidade. Cristiano Leite/Tribuna