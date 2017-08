Advogado morto em acidente com ultraleve trabalhou em Araras

O advogado José Simone Nastari, 63 anos, morto em acidente com ultraleve no último domingo (20) na zona rural de Palmas, capital do Estado...

O advogado José Simone Nastari, 63 anos, morto em acidente com ultraleve no último domingo (20) na zona rural de Palmas, capital do Estado do Tocantins, já trabalhou em Araras. A informação foi apurada pela Tribuna. O corpo do advogado estava previsto a ser sepultado ontem (21), no Cemitério Campo Grande, distrito de Santo Amaro, na Capital Paulista.

De acordo com apuração da Tribuna, Nastari chegou a ter escritório na Rua Nunes Machado, inclusive foi membro de uma chapa que concorria a uma vaga na presidência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), subsecção de Araras. A chapa era denominada “Nova Ordem”, com disputa em 2009.

Segundo reportagem da TV Anhanguera, afiliada Rede Globo em Tocantins, o acidente aconteceu a 100 metros de uma pista particular de um sítio. Mesmo ferido, o piloto do ultraleve conseguiu escapar e sobreviveu. Já Nastari não teve a mesma sorte. Ele ficou preso nas ferragens, e morreu carbonizado. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Palmas, além do Corpo de Bombeiros, foram acionados para o local da queda. O corpo do advogado foi retirado pelo IML (Instituto Médico Legal).

Conforme consta na reportagem, a superintendência da Infraero no Tocantins informa que “o local é usado por vários aeroclubes, mas não é homologado e por isso não opera com planos de voo”. Uma equipe de peritos do Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estava previsto para examinar o local ontem.

Em nota nacional, a OAB lamenta a tragédia e reforça votos de força para todos os familiares. A mesma nota cita que Nastari tinha inscrição originária na Ordem de São Paulo e inscrição suplementar em Tocantins. Segundo a subsecção de Araras da OAB, o advogado tinha inscrição na cidade desde o ano 2000. Atualmente, trabalhava em Brasília/DF e Palmas/TO. José Simone Nastari deixa 3 filhos, naturais de Araras.