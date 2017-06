Administração quer criar mais 40 cargos para guardas municipais

A administração municipal enviou em regime de urgência, na última sexta-feira (16) projeto de lei complementar que vai extinguir mais de 20 cargos dentro...

A administração municipal enviou em regime de urgência, na última sexta-feira (16) projeto de lei complementar que vai extinguir mais de 20 cargos dentro do setor de Segurança Pública e criar mais de 40 vagas para guardas municipais de terceira classe. Segundo o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), hoje são 50 vagas para guardas municipais de terceira classe; agora serão 90 vagas para terceira classe.

O projeto de lei foi lido na Sessão da Câmara de ontem, segunda-feira (19), e agora pode tramitar normalmente dentro da Casa Legislativa. A expectativa é que ele seja votado rapidamente.

Na justificativa apresentada pelo prefeito Pedrinho Eliseu à Câmara, o chefe do Executivo alega ser “imprescindível destacar que o aumento pretendido leva em consideração a necessidade atual do serviço da Guarda Civil Municipal, bem como o fato de que com a implantação da Zona Azul, aprovada nos termos da Lei Municipal n. 4.988, de 28 de março de 2017, caberá aos guardas civis municipais a operação do sistema de estacionamento rotativo e sua fiscalização”, conforme disposto naquela norma.

Segundo o prefeito, somente com a aprovação dessa norma será possível aumentar o efetivo da guarda civil municipal em Araras. Somente dessa forma também será viabilizada a implantação e operação da zona azul operada pelo município, na interpretação de Pedrinho.

O próprio sistema de zona azul de Araras ainda não está totalmente licitado. Hoje (terça-feira, 20) é a data limite para a apresentação dos envelopes de habilitação e proposta na concorrência pública para a prestação de serviços de apresentação de solução tecnológica para a implantação, controle e informatização do estacionamento rotativo pago (zona azul). O sistema será ofertado pelo prazo de 24 meses e o custo da licitação é estimado em R$ 898.894,98

O projeto apresentado pelo prefeito tramita na Câmara em regime de urgência e por se tratar de lei complementar precisa de quórum contando com a maioria absoluta dos votos dos vereadores para sua aprovação. O projeto, depois de lido, passa a tramitar nas comissões internas da Casa Legislativa para ser colocado na pauta. Ainda assim, devido à urgência do assunto, a expectativa é que seja votado em poucas semanas.

As vagas a serem extintas são compostas, basicamente, por 10 cargos para servente masculino, 10 cargos para servente feminino e ainda um cargo de diretor de departamento do Departamento da Guarda Civil Municipal. Os cargos de servente são do serviço administrativo da própria Secretaria de Segurança Pública de Araras. Caso haja falta de recursos para a aplicação imediata da nova lei, o próprio prefeito prevê que estes serão suplementados, ou seja, realocados de outra área, dentro dos limites permitidos no orçamento municipal.