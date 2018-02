Administração Municipal promete abrir concurso para Guardas Municipais ainda em 2018

Por meio de nota a Prefeitura de Araras informou que ainda neste ano serão abertas mais vagas, por meio de um novo concurso público, para...

Por meio de nota a Prefeitura de Araras informou que ainda neste ano serão abertas mais vagas, por meio de um novo concurso público, para área da segurança pública. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (2), pela Secretaria Municipal de Administração. “Muito em breve, vamos abrir vagas para Guardas Civis Municipais”, comentou o secretário de Administração, Bruno Roza.

Atualmente todos os aprovados em concurso para vaga de Guarda Municipal já foram chamados. Ou seja, a Prefeitura até dispõe de vagas para novos guardas, mas não tem quem chamar para ocupar as vagas.

O problema foi revelado ainda no ano passado, quando a Prefeitura decidiu municipalizar a zona azul de Araras. O grande entrave é que não havia vagas abertas legalmente para que os Guardas fossem contratados. Com o aval da Câmara a Prefeitura conseguiu abrir mais vagas e contratou o número máximo possível de aprovados que estavam na lista de espera para que atuassem como guardas civis municipais.

Concurso para 57 cargos não teve ‘ocorrências’

Com mais de 13.600 inscritos, foi realizado no último domingo (4) o concurso público da Prefeitura de Araras, organizado pela empresa SHDias – Consultoria e Assessoria. Foram oferecidas 57 vagas no quadro de funcionários do Executivo Municipal, distribuídas em 49 cargos.

De acordo com a empresa responsável, a divulgação do gabarito dos exames está prevista para a próxima quarta-feira (7), assim como mais informações sobre a seleção pública. A prova com mais inscritos foi a de Auxiliar Administrativo, com 4.400 candidatos.

“De uma maneira geral, a organização deste concurso público teve um saldo positivo. Tivemos um recorde histórico de uma seleção promovida pela Prefeitura de Araras, com quase 13.700 candidatos. No decorrer do dia, percorremos as 18 unidades de ensino onde foram realizadas as provas, não tivemos ocorrências. Agora, é esperar a realização das provas práticas de alguns cargos para a finalização da seleção”, salientou o secretário de Administração, Bruno Roza.