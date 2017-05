Administração municipal muda discurso e não confirma ‘sumiço’ de bens

Apesar do prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), ter citado em entrevista coletiva, ainda no começo de março, que a Prefeitura detectou “sumiço” de...

Apesar do prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), ter citado em entrevista coletiva, ainda no começo de março, que a Prefeitura detectou “sumiço” de bens públicos no início do ano, a administração municipal entende que não se pode afirmar se houve, de fato, sumiço de bens municipais.

O governo admite que não há como se precisar se houve sumiço de bens e quais itens teriam sumido. Em resposta à Tribuna, ainda em abril, a Prefeitura garantiu que o levantamento, que deveria ser rápido, ainda está sendo feito por problemas em sistema informatizado de controle de patrimônio. Providências da empresa responsável já foram cobradas. “Foi detectado pela atual administração inconsistência no sistema informatizado de controle de patrimônio, por conta da migração e conversão de dados do sistema ocorrida em em 2013. A empresa CSM já foi contactada e notificada para solucionar o mais rápido possível o problema, mas até o momento não encontrou a falha e isto impede a conclusão do trabalho de levantamento de ativo, pois o programa, do jeito que está, gerará erros na interpretação de itens faltantes”, admitiu a Prefeitura por meio de nota.

O levantamento foi uma exigência do prefeito em seu primeiro dia útil no cargo e foi feito por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município em 2 de janeiro de 2017. Pedrinho não citou nomes do governo anterior, mas chegou a falar que “muita coisa sumiu”, citando “bens de uso permanente da administração e que eram pra existir, não existem mais” sem, contudo, exemplificar qualquer objeto nessas condições.

O prazo inicial para a conclusão desse levantamento – para averiguar se todo o material oficialmente declarado no patrimônio municipal consta dentro das instalações públicas – já se findou e foi prorrogado por diversas vezes. Inicialmente eram apenas sete dias para que o inventário dos bens municipais fosse feito. O período foi prorrogado depois para início de março, início de abril e meados do atual mês.

Tribuna chegou a questionar o prefeito Pedrinho Eliseu se, de fato, algum bem público municipal chegou a sumir. Ele indicou que os mais habilitados para falarem sobre o assunto seriam os secretários da Fazenda, José Luiz Corte, e de Serviços Públicos, Carlos Cerri.

José Luiz Corte reforçou a informação propagada pela Prefeitura via assessoria de imprensa e garante que não há como se apontar se houve sumiço de bens. “Desde 2013, quando foi feita uma conversão de sistema, houve problema nessa conversão. Ninguém corrigiu isso. A gente percebeu isso no final de fevereiro. Depois fizemos reunião com a empresa e estou aguardando ela resolver esse problema da conversão para gerar outro relatório, para aí sim poder fazer a conferência correta”, pontua ele.

Segundo Corte, por isso não há como se concluir o levantamento, justamente para que não se faça um relatório indicando sumiço de bens que de fato não sumiram. “Na Fazenda temos um monte de itens que já havia sido dado baixa em 2008, em 2011, e acabou constando no relatório como se fosse um item que estava existente ainda. Então não posso considerar isso como sumiço porque na verdade é falha de sistema”, ponderou.

Apesar disso o secretário reforçou que o levantamento inconcluso decorre de “falha da administração anterior”, que não teria percebido as inconsistências do sistema.

Bens localizados em outros setores

O Secretário de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, Carlos Cerri, até chegou a realizar o levantamento de bens existentes em sua pasta. Ele conta que fez a apuração justamente após determinação do prefeito e concluiu a busca no início de março.

Hoje Cerri tem em mãos uma relação detalhada com os bens existentes e localizados dentro da Secretaria, com bens que deveriam estar na Secretaria e não foram localizados e até uma relação de bens que nem pertencem à Secretaria, mas que foram localizados internamente.

Com isso, em 2 de março foi elaborado um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil com toda a relação, inclusive de bens não localizados, para manter um registro oficial. Cerri garante que a medida é para resguardar a atual administração, e reforça que o levantamento ajudou a evidenciar que os bens não localizados podem estar em outros setores da Prefeitura – já que bens que não pertencem à pasta dele estão na própria Secretaria. Para evitar erros e saber exatamente o que a Secretaria tem de bens, Cerri pretende realizar a cada seis meses novos levantamentos.

As inconsistências em relação à lista de bens são muitas. Itens como transformador elétrico, balança de plataforma, furadeira e até motor foram localizados na Secretaria de Serviços Públicos sem pertencerem à referida pasta. Contudo cadeiras, ventiladores, grampeadores, perfuradores, roçadeira e até botijão de gás não foram encontrados – alguns itens estão desaparecidos desde 2008, segundo o sistema.

Para Cerri, isso não significa que houve qualquer crime no desaparecimento. “Não significa que o que não encontramos foi furtado ou roubado”, explica ele, estimando que a administração municipal já pode ter se desfeito dos itens obsoletos, ou então eles estarem noutros setores. “Muita coisa que hoje aqui falta pode estar em outra secretaria”, pondera.