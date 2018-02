Administração revoga artigo que determinava prazo para pagamento de banco de horas

Por meio do Decreto 6.348, de 28 de dezembro de 2017, a administração municipal revogou o artigo 7º, do decreto nº 6.209 de 22...

Por meio do Decreto 6.348, de 28 de dezembro de 2017, a administração municipal revogou o artigo 7º, do decreto nº 6.209 de 22 de maio de 2016, que “regulamenta o banco de horas” dos servidores públicos municipais. O artigo 7º do antigo decreto, previa a “necessidade de adequar o horário de expediente executado no serviço público ao atendimento dos munícipes, bem como atender ao Princípio da Economicidade na administração pública” e regulamentava o Banco de Horas.

A norma assinada pelo então prefeito Nelson Brambilla (PSB) determinava que a cada 30 minutos excedentes à jornada normal de trabalho, que tenham sido prestadas mediante prévia autorização, poderiam ser computadas como horas crédito no Banco de Horas, para posterior descanso.

A decisão do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) não revoga tal medida, mas revoga a previsão de que as horas já creditadas em Banco de Horas até a data da publicação do decreto em 2016 deveriam ser concedidas em descanso até 31 de dezembro do ano passado. A revogação ocorre porque essas horas, ‘devidas’ pela Prefeitura a alguns funcionários, vem se acumulando e ainda não foram concedidas em alguns casos. Com isso o que resta não tem prazo final para ser concedido.

Ficam mantidas, porém, regras que permitem a compensação do Banco de Horas, que deverá obrigatoriamente ocorrer até o término do exercício em que foram realizadas.

No caso da não compensação das horas nos termos do trecho anterior, fica a Administração autorizada a determinar o período de descanso relativo às horas creditadas no Banco de Horas, observado o interesse público.

O banco de horas impõe ainda que deverá ser respeitada a jornada semanal de trabalho dos servidores públicos municipais, observada a jornada mensal fixada para cada cargo público.

Ainda continua valendo trecho do antigo decreto que impõe que a decisão sobre a solicitação do servidor público deverá ser homologada pelo Secretário Municipal ou o representante legal da administração pública indireta ao qual o mesmo estiver lotado.

Ainda é vedado o servidor público municipal faltar ao trabalho, sem prévia comunicação e autorização, para ser levado posteriormente à conta do Banco de Horas, as horas de ausência e também continua não sendo admitido o uso do Banco de Horas para o crédito de horas negativas a serem compensadas posteriormente com a realização de horas extraordinárias.

O que diz a Prefeitura

Em e-mail Tribuna informou a Prefeitura sobre a matéria abordando a revogação do artigo 7º, do decreto nº 6.209 de 22 de maio de 2016, que “regulamenta o banco de horas” dos servidores públicos municipais e questionou se com isso fica revogada a previsão de que as horas já creditadas em Banco de Horas até a data da publicação do decreto em 2016; e ainda se a revogação ocorre porque essas horas, ‘devidas’ pela Prefeitura a alguns funcionários, ainda não foram concedidas em alguns casos. A reportagem questionou ainda se com a decisão a administração não tem mais ‘prazo final’ para conceder as horas.

Em resposta a todo esse questionamento o governo informou que “sobre a questão do Banco de Horas a Secretaria de Administração informa que toda a regulamentação foi realizada através dos decretos citados e na forma da lei, não tendo mais nada a acrescentar”.

