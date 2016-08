Adaptação Para a estreia de Tite, a seleção brasileira tomou uma decisão rara em sua história: fará toda sua preparação em Quito, três dias...

Adaptação

Para a estreia de Tite, a seleção brasileira tomou uma decisão rara em sua história: fará toda sua preparação em Quito, três dias de treinos antes da partida de quinta-feira, contra o Equador. O Estádio Olímpico de Atahualpa, palco do jogo, está a 2.850 metros de altitude. Em anos anteriores, a equipe se preparava na Granja Comary, seu centro de treinamento em Teresópolis, serra do Rio de Janeiro, e depois viajava para a capital equatoriana. Dessa vez, para priorizar o aspecto técnico, a comissão decidiu viajar com antecedência, mesmo ciente de que haverá um prejuízo físico.

Partiu

O atacante Gabriel se despediu do Santos na derrota por 1 a 0 para o Figueirense, no último domingo, na Vila Belmiro. Com apenas 19 anos, sai rumo a Internazionale de Milão com dois títulos paulistas no currículo, status de ídolo e deixando o time alvinegro na briga pelo título brasileiro. O substituto de Gabriel será Jonathan Copete. A juventude dará lugar à experiência no time titular do Peixe. Aos 28 anos, o jogador colombiano contratado a pedido do técnico Dorival Júnior não é tão habilidoso e não tem tantas “cartas na manga” quanto o Menino da Vila, mas tem muito potencial para fazer a torcida santista não sentir tanta falta assim do ex-camisa 10.

Chegou chegando

O primeiro treino de Gustavo no Corinthians deixou uma ótima impressão, na manhã desta segunda-feira, data da reapresentação dos jogadores após a derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta. Com um gol, duas assistências e a participação em outro, o centroavante de 22 anos roubou a cena no treino dos reservas, o que causou até certo desconforto com o zagueiro Vilson. Vale lembrar que, por já ter jogado a Copa do Brasil pelo Criciúma, o atacante não está inscrito na competição pelo Timão. A mesma situação vive o volante Jean, contratado do Paraná Clube.

Conta do recado

Com Jailson em campo, o Palmeiras não perdeu no Campeonato Brasileiro – foram três vitórias e um empate. As atuações seguras do novo titular o tem colocado em evidência, a ponto de trazer a público até mesmo os apelidos criados pelos colegas de trabalho. Antes ofuscado como terceiro goleiro do elenco, o atual substituto do lesionado Fernando Prass vem “sofrendo” o troco pelas brincadeiras que se acostumou a fazer. Nos bastidores da Academia de Futebol, ele é chamado de Homem-Borracha.

Repercussão

Apenas os jogadores e membros da comissão técnica do São Paulo podem dizer quais os efeitos da invasão ao CT pelos torcedores. Após o empate sem gols com o Coritiba, no último domingo, no Morumbi, é possível afirmar que, o lamentável episódio não funcionou como esperavam os torcedores. A recuperação tricolor esbarrou na má pontaria de seu ataque e nas mãos de Wilson, o goleiro do Coxa. E pra aumentar a pressão, o próximo jogo do São Paulo será contra o líder Palmeiras, dia 7 de setembro, fora de casa. Até lá, muita coisa tem de mudar.

Soltando a voz

Embaixador paralímpico, Ronaldinho Gaúcho soltou a voz para apoiar os atletas que representarão o Brasil na Rio 2016. Em parceria com os compositores e amigos Jhama e Pablo Luiz, o craque dos gramados gravou a música “Eu sou do mundo, um vencedor”. Ronaldinho é uma das figuras públicas que ajuda a divulgar o movimento paralímpico brasileiro – também fazem parte deste time os apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, a cantora Ivete Sangalo, os atores Léo Pires e Paulinho Vilhena.