Acusados de roubos em comércios são presos após assalto

Manchete Segurança 5 de fevereiro de 2018 Tribuna do Povo

Dois homens suspeitos de roubos em lanchonete, posto de gasolina e outros comércios de Araras foram presos no final da noite desse domingo, 4,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Dois homens suspeitos de roubos em lanchonete, posto de gasolina e outros comércios de Araras foram presos no final da noite desse domingo, 4, em uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Rodoviária.

Os dois foram presos após um motociclista comunicar a polícia que havia sido assaltado pela dupla armada.

“Já estávamos de olho em duas pessoas que fizeram alguns roubos no meio da semana, inclusive com imagens, mas ainda não havíamos encontrado”, afirmou capitão Helington Ilges da Silva, comandante da Polícia Militar em Araras.

Pouco antes da meia-noite, o patrulhamento da Polícia Rodoviária, estava na SP-191, sentido Araras-Conchal, quando avistou uma moto com duas pessoas com as mesmas características dos procurados.

Ao se aproximarem os suspeitos, que estavam em uma Honda CG vermelha, fugiram. A polícia rodoviária acionou a polícia militar e a guarda civil que reforçaram a ação.

Os indivíduos foram então encontrados pelas forças policiais na Vila Michelin, entre as ruas Paraguai e Uruguai. Os dois acusados então abandonaram a motocicleta e tentaram escapar a pé.

Um deles foi preso em uma residência pela Polícia Militar com R$ 186,00 escondidos em suas roupas e uma arma de fogo, uma Taurus calibre 32, dentro de um vaso de plantas. O dinheiro era oriundo de outro roubo que teria sido realizado pela dupla em um comércio da cidade algumas horas antes.

O outro individuo foi localizado pela Guarda Civil nas proximidades da residência. O homem tentou resistir à prisão, mas acabou algemado. Ambos foram levados à Delegacia e reconhecidos por diversas vítimas.

Com a ação a dupla que estava tirando o sono dos comerciantes acabou presa em flagrante.