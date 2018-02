Acusado nega violência sexual, mas exame médico aponta ato

Uma acusação de violência sexual, que culminou com a prisão de um homem de 46 anos em Araras, durante a última semana, gerou também...

Uma acusação de violência sexual, que culminou com a prisão de um homem de 46 anos em Araras, durante a última semana, gerou também diversas versões sobre o caso até mesmo em redes sociais. Tribuna teve acesso ao que falaram tanto acusado quanto vítima do caso registrado como estupro pela Polícia de Araras.

Conforme a Polícia, na madrugada de quarta-feira (14), antes das 4 horas da manhã, a vítima, uma faxineira de 28 anos, e o acusado, um homem casado de 46 anos, morador do Jardim Cândida, se cruzaram na Avenida Dona Renata, a Marginal, na rotatória que sobe para o Parque das Árvores.

Em sua versão a moça contou à Polícia que vinha da casa de uma amiga e caminhava para sua casa quando o acusado passou de carro, uma Ecosport, cor preta, várias vezes. Ela declarou que então, foi parada, ameaçada e forçada a entrar no veículo.

O homem acusado nega e deu outra versão à autoridade policial. Ele disse em depoimento que estava passeando de carro na madrugada, quando a acusadora lhe pediu carona.

Conforme os registros oficiais já era por volta das 4h20 quando a Polícia Militar, em ronda, avistou o casal na marginal do outro lado da cidade, no Jardim Sobradinho, próximos a antiga garagem da viação Santa Cruz. Os policiais militares pararam a viatura e o vidro do carro chegou a ser abaixado. Teria até ocorrido uma conversa com os policiais. A vítima garante que, ameaçada, teve medo de pedir socorro.

Os dois relataram que saíram dali e foram para a marginal da Rodovia Anhanguera, no estacionamento de uma empresa, local muito escuro e coberto por árvores. Ali, a vítima relatou que foi estuprada.

A vítima contou ao delegado de Polícia que sofreu golpes e ficou desacordada até que retomou os sentidos. Foi nesse momento que percebeu que estava sendo abusada sexualmente. Ela relata que conseguiu se livrar do agressor e saiu correndo.

Em sua versão à Polícia o acusado rebate e diz que parou para “ir ao banheiro” e acusa a moça de ter feito o uso de drogas, acusando-a ainda de arrancar a roupa e sair correndo.

Ainda registros oficiais apontam que era 5 horas quando a vítima, usando apenas uma regata, encontrou um motoqueiro nas proximidades do clube do Sayão e comunicou a Polícia.

Também em depoimento à Polícia dois integrantes da Guarda Civil Municipal (CGM) de Araras que atenderam a vítima contaram que a levaram até o local onde ela relatou os fatos. Lá, encontraram a bermuda e o chinelo da moça. A faxineira foi levada, então, ao Hospital São Luiz, onde foi submetida a exame e foi constatada que ela teve relação sexual recentemente. O exame apresentava ‘lesões características de abuso sexual’.

Já a Polícia Militar encontrou o acusado nas proximidades de um posto de combustível, também na marginal, nas proximidades dos acontecimentos. Com o homem estariam a jaqueta e o celular da vítima. Com a confirmação do laudo médico do hospital, o acusado foi preso em flagrante.

A vítima foi levada ao IML (Instituto Médico Legal) e teria declarado – oficiosamente – que “o laudo prévio confirmou o estupro”. A informação de que exame preliminar apontou o ato foi dada com exclusividade pela Tribuna.

Já o acusado negou o estupro, mas foi mantido preso e levado para um presídio na região. Apesar disso o caso está em investigação na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araras.

(Por Luca Campagna)

