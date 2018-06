Acusado de tentativa de furto cai de telhado e é encontrado desmaiado

Um homem – já conhecido pela Polícia pela prática de furtos – foi preso na manhã desta segunda-feira (11) após ser encontrado caído dentro...

Um homem – já conhecido pela Polícia pela prática de furtos – foi preso na manhã desta segunda-feira (11) após ser encontrado caído dentro de um estabelecimento comercial da Rua Tiradentes.

Quando o estabelecimento foi aberto ele foi encontrado no chão. E no telhado do local havia um grande buraco – apontando que o rapaz tentou passar pelo telhado e caiu após este ceder.

Por volta das 7h30 ele foi encontrado e o comerciante chamou a GCM (Guarda Civil Municipal), que o deteve em flagrante.

O homem, que caiu do telhado da Avicula Finardi, teria ficado durante várias horas da madrugada caído no local, desmaiado pelo efeito da queda. Tribuna teve acesso às imagens do rapaz, que ficou com o rosto bastante machucado com a queda.